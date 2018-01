Prezado jornalista,

Segue pronunciamento do presidente da República, Michel Temer, sobre inflação.

Em 2017, a inflação ficou em 2,95%, abaixo da menor meta do Banco Central, que era de 3%. O resultado é fruto das decisões econômicas corretas do governo. Com os preços mais baixos, os salários têm melhor poder de compra e as famílias podem consumir mais.

Link do vídeo no twitter: https://twitter.com/MichelTemer/status/951207620647555074