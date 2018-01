PMA vai averiguar denúncia de desmatamento em chácara e encontra plantio de maconha

Campo Grande (MS) – Policiais Militares Ambientais de Corumbá averiguavam denúncia de desmatamento hoje (10) em uma chácara no perímetro urbano de Ladário e encontrou um plantio de maconha. No local da denúncia, uma chácara invadida, a equipe percebeu no quintal da residência, três pés de maconha, entre outras plantas. Uma mulher que se encontrava no local afirmou que seu marido, que vendia maconha na região, era o responsável pelas plantas e que não permitia que ele entrasse com o material dentro da residência.

A mulher informou que o marido poderia ser encontrado em um lava-jato, onde trabalhava na cidade. Os Policiais acionaram o 6º Batalhão de Polícia Militar que mandou uma equipe ao local e prendeu o acusado. O possível traficante (26) estava com duas pequenas trouxas de maconha no momento da prisão.

A PMA apreendeu as plantas assim que foi comunicada da prisão e os Policiais encaminharam o criminoso e o material apreendido à Delegacia de Polícia Civil de Ladário.

Galeria de Imagens: PMAMS