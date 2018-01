Brasília, quarta-feira, 10 de janeiro de 2018.

Caro editor,

Confira ações e projetos do Brasil e do governo federal.

Acesse www.brasil.gov.br e saiba mais.

Agricultores do Norte e Nordeste poderão renegociar

dívidas até o final de 2018

O Governo Federal prorrogou por mais um ano o prazo para que agricultores do Norte e do Nordeste possam quitar ou renegociar operações de crédito rural. A medida é válida para financiamentos com recursos dos fundos constitucionais das duas regiões (FNO e FNE), contratados por meio do Banco da Amazônia e Banco do Nordeste até 31 de dezembro de 2011. Agora, a adesão ao benefício que garante descontos de até 95% sobre o saldo devedor poderá ser feita até 27 de dezembro deste ano. A iniciativa, coordenada pelo Ministério da Integração Nacional, permite a milhares de agricultores recuperarem o crédito e melhorarem sua condição financeira. Mais de 235 mil pessoas já regularizaram sua situação.

LEIA MAIS

Seu custo de vida caiu! Confira quanto ficou a

inflação nas principais capitais

A inflação ficou abaixo do centro da meta, que era de 4,5%, em todas as 13 regiões pesquisadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Sete capitais brasileiras terminaram 2017 com taxas de inflação menores que a média nacional de 2,95%. Belém teve o índice mais baixo: 1,14%. Belo Horizonte e Campo Grande vêm em seguida, com 2,03% e 2,11%, respectivamente.

LEIA MAIS

MEC anuncia R$ 12,2 milhões para educação

no Espírito Santo

O ministro da Educação, Mendonça Filho, assinou na manhã desta quarta-feira, 10, em Vitória, no Espírito Santo, o termo de liberação de recursos no valor de R$ 12.219.325,58 para a melhoria da educação no estado e seus municípios. A verba será destinada para ações ligadas à alfabetização, implementação da Base Nacional Comum Curricular e iniciativas como compra de mobiliário e de ônibus escolares, além de obras e apoio na melhoria da proficiência dos estudantes.

LEIA MAIS

Atenção, motorista: Chegou a hora de pagar seus boletos

Primeira parcela do IPVA já pode ser quitada em alguns locais do Brasil. Consulte a secretaria de Fazenda do seu estado! Se possível, pague tudo de uma vez e aproveite o desconto da parcela única. Cada estado e o Distrito Federal têm um calendário próprio. Consulte o site da Secretaria de Fazenda ou o Detran do local onde você mora e descubra, de acordo com o tipo e a placa do seu veículo, quando deve ser feito o pagamento de cada parcela.

LEIA MAIS

Departamento de Relações com a Imprensa Regional

Secretaria de Imprensa

Secretaria Especial de Comunicação Social

Secretaria-Geral / Presidência da República

(61) 3411-1370

regional.imprensa@presidencia.gov.br

www.planalto.gov.br