Filho que esquartejou a mãe é transferido para penitenciária

O ex-estudante de Medicina Veterinária Camilo Vinicius D’Amico Freitas, 33 anos, que esquartejou a mãe no dia 8 de dezembro em Dourados, distante 233 quilômetros de Campo Grande, foi levado para o setor de saúde da PED (Penitenciária Estadual de Dourados) na tarde de ontem (10).

Na segunda-feira (8), Camilo teve negado pela Justiça o pedido de transferência para hospital psiquiátrico em outro Estado. A Justiça já tinha determinado a transferência dele, de Dourados, para a Capital, onde ficaria no Nosso Lar. Porém, o hospital afirmou não ter vaga para deixá-lo em ala separada.

Camilo assassinou a mãe, a médica veterinária Pierina Maria D’Amico, 60 anos. O corpo dela foi encontrado no quintal da casa onde morava com o filho, na Rua Antônio Spoladore, Parque Alvorada. Até a decisão da Justiça, Camilo ficou internado no Hospital Universitário de Dourados.

O homem tem esquizofrenia, transtorno psiquiátrico caracterizado por alteração cerebral que dificulta o julgamento sobre a realidade. Camilo chegou a iniciar a faculdade de veterinária, mas abandonou os estudos após apresentar a doença, há pelo menos dez anos.