Pai mata namorada da filha a facadas

Homem não se conformou com o fato de Anne Mickaelly ter pedido a filha em casamento

© Pixabay

Um pedido de casamento teria motivado um assassinato no Distrito Federal. Investigadores da 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia) informaram, nesta terça-feira (9), que Anne Mickaelly, de 23 anos, foi assassinada a facadas, na madrugada deste sábado (6), por ter pedido a namorada em casamento. O sogro, que tem 46 anos, é apontado pela polícia como principal suspeito do crime.

Segundo a polícia, momentos antes de ser apunhalada, Anne teria ido à casa da namorada para oficializar o relacionamento. E teria soltado até fogos de artifício para comemorar. Quando a nora saiu, o sogro teria pegado uma faca e corrido atrás dela.

Anne foi alcançada por ele na Quadra 519, onde foi esfaqueada na cabeça e no rosto. Ela morreu no local . Testemunhas do momento do crime já foram ouvidas pela polícia. O suspeito continua foragido.

Fonte: NAOM