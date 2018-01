Família acredita que idoso encontrado amarrado sofreu infarto durante sexo

Várias hipóteses são investigadas pela polícia

A família do idoso Luís Sales Moreno, de 60 anos, que foi encontrado morto amarrado, pelos pés e mãos em cima de sua cama, no Bairro Buriti, em Campo Grande acredita que ele tenha sofrido um infarto durante um ato sexual.

Ele foi encontrado na manhã desta terça-feira (9) pela irmã que estranhou sua ausência indo até a sua residência. Ao olhar pela janela ela visualizou o corpo do irmão em cima da cama.

De acordo com o delegado Edmilson Holler, várias linhas de investigação serão analisadas, sendo que uma delas seria a de latrocínio, já que na semana anterior Luís teria recebido o valor de R$ 1.500 de seu benefício de aposentadoria, e nenhum dinheiro foi encontrado no imóvel.

Informações extraoficiais são de que a vítima também estaria amordaçada. Ele não tinha ferimentos aparentes no corpo e a polícia não confirmou morte por infarto, devido a ato sexual e ingestão de remédios para disfunção erétil.

A última vez que o idoso foi visto teria sido no domingo (7) pela mãe e irmã, que levaram comida para ele. Já na segunda-feira (8), a mãe voltou para levar comida para o filho e encontrou a porta trancada pelo lado de fora com cadeado deixando a comida em frente à porta. Nesta terça-feira (9), a irmã do idoso estranhou sua ausência e foi até sua casa, quando encontrou a comida ainda para o lado de fora.

Ela, então, resolveu olhar pela janela quando visualizou o corpo do idoso amarrado pelos pés em cima da cama.

Fonte: Midiamax

Por: Thatiana Melo e Arlindo Florentino