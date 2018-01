A atriz vibrou com o sucesso da ‘O Outro Lado do Paraíso’: ‘Há muito tempo não escuto as pessoas dizerem que correm para casa para assistir a novela’ Apuração de Carol Borges e Marilise Gomes

Nos próximos capítulos de “O Outro Lado do Paraíso”, a vida de Duda (Gloria Pires) vai sofrer uma nova virada: no tribunal, ela será reconhecida pela filha mais nova, Adriana (Julia Dalavia), de quem ficou separada após ser vítima de uma emboscada armada pelo sogro, Natanael (Juca de Oliveira). E, em entrevista ao Purepeople nos bastidores das gravações, a atriz se mostrou animada com os rumos da personagem. “Eu adoro sair da zona de conforto, adoro um desafio. E aos 54 anos, poder fazer algo realmente novo em novela, comparado com o que eu faço há tantos anos, é um presentaço”, afirma a atriz, que admitiu que agiria como a dona do bordel – que será salva da morte por Clara (Bianca Bin) – diante da possibilidade de um dos filhos ser culpado de um crime do qual é inocente: “Acho que sim. Mãe está sempre se colocando na frente pelos filhos”. saiba mais Novela “O Outro Lado do Paraíso”: Duda (Gloria Pires) é inocentada de assassinato!

Foto: Divulgação, Globo / PurePeople Gloria Pires admitiria crime para proteger filho inocente, tal como sua personagem em ‘O Outro Lado do Paraíso’, em entrevista nesta quinta-feiram dia 11 de janeiro de 2018

‘Mesmo quando é trágica, é bela’, pondera Gloria

A mãe de Cleo, de 35 anos – cujas polêmicas na web não são razão de espanto -, Antonia, de 25, Ana, de 17, e Bento, de 14, destaca ainda a importância da relação maternal ser mostrada na teledramaturgia. ” Nada mais bonito na dramaturgia do que isso que prende as pessoas, emociona… Mesmo quando é triste, trágico, a relação de mãe e filha é bela”, opina. De acordo com a atriz global, o reencontro com a filha mais nova vai ser marcante para os fãs da trama. ” Elas já estão se encontrando, mas ela não sabe que é a filha. E isso vai acontecer de maneira bem espantosa”, caracteriza Gloria.

Atriz vibra com sucesso da trama

A intérprete de Duda – que vai revelar para Clara que é sua mãe em breve – afirma sentir o retorno do público em seu cotidiano. “Há muito tempo não escuto as pessoas dizerem que correm para casa para assistir a novela, que não aguentam esperar o dia seguinte para saber o que vai acontecer. De homens, mulheres, crianças…”, conta, celebrando a parceria com o autor: “Eu nunca tinha feito novela do Walcyr e o convite dele foi um ‘start’. Finalmente vou fazer uma novela do Walcyr. E eu fiquei animada com a trama, e olha que nem sabia tudo isso”.

