Fim de semana terá blitzes da Lei Seca em todo o País

Mais uma ação de fiscalização no trânsito será realizada neste sábado (13), dentro do Fórum Permanente das Operações Lei Seca do Brasil e a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Foto: Marcelo Horn / Governo do Rio de Janeiro

As blitzes no Distrito Federal ocorrerão entre 16h de sábado e 4h da manhã de domingo (14, marcando o início das ações do calendário de mobilização nacional, que tem como meta diminuir os índices de acidentes decorrentes da combinação álcool e direção.

A ação deste fim de semana consiste na realização de diversas blitzes da Lei Seca, com pontos de bloqueio em ruas, avenidas e em locais estratégicos de todo o País. As Rodovias Federais também terão operações realizadas pela PRF.

Esta é a segunda ação conjunta realizada pelos órgãos de trânsito . A primeira foi no ano passado, no encerramento da Semana Nacional de Trânsito. Na ocasião, foram abordados 19.328 motoristas, sendo que 2.549 apresentaram sinais de embriaguez. As informações são do Detran do Distrito Federal

