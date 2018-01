Promoção “Natal #SempreJuntos” realiza sorteio neste sábado (13)

A Associação Comercial e Industrial juntamente com o Sindicato do Comércio Varejista e Sindicato dos Empregados no Comércio de Três Lagoas realiza amanhã, sábado (13) o sorteio dos prêmios da Promoção “Natal #SempreJuntos”. O evento será realizado na Praça Ramez Tebet, às 10h30, premiando os clientes das lojas participantes, que preencheram seus cupons e depositaram nas urnas. A promoção contou com o apoio da Prefeitura Municipal e Câmara Municipal de Três Lagoas.

Serão sorteados:

01 Automóvel 0km

01 Motocicleta 0km

01 Bicicleta Elétrica

01 Geladeira

01 Fogão 5 Bocas

01 TV 40’’

01 Ar Condicionado 9000 btu’s/h

01 Máquina de Lavar