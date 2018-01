Tatá Werneck faz cirurgia após soco acidental de João Vicente

O ” Lady Night ” rende muitos momentos incríveis. O quadro ” Entrevista com Especialista “, por exemplo, é um dos destaques. Porém, Tatá Werneck provavelmente não gostou nadinha de quando, durante uma esquete do seu programa, João Vicente de Castro deu um soco acidental na humorista, que fez com que ela passasse por uma cirurgia!

saiba mais Neymar Jr. deixa comentário fofo em vídeo de Bruna Marquezine: “Saudade pra sempre”

Foto: Reprodução / PureBreak

Tatá revelou a curiosidade durante uma live com Sandy. “Eu fiz uma cirurgia já porque o João Vicente me deu um soco”, contou. “Deu uma miniquebradinha aqui… Lembra? Sem querer? Deu uma coisinha ali. Uma incisãozinha que ele fez com o cotovelo”, explicou a diva do humor, que ficou noiva de Rafael Vitti durante o final de semana.

Na live, Tatá ainda contou que fez outra modificação em seu rosto. “Eu juntei os dentes de baixo. Você reparou? Eu demorei a juntar porque não me incomodava. Mas aí eu comecei a… Ah, sei lá. Resolvi juntar”, disse a Lucrécia de “Deus Salve o Rei”.

Mais cuidado com a nossa Tatá da próxima vez, João Vicente!

Veja também: