Com participação especial do cantor Fábio Jr., filme “Fala Sério, Mãe!” ultrapassa 1,5 milhão de espectadores

Em cartaz desde o dia 25 de dezembro, o filme traz Ingrid Guimarães e Larissa Manoela como protagonistas no longa baseado na obra de Thalita Rebouças

O filme “Fala Sério, Mãe!” entrou em sua 3° semana de exibição, segue em 603 salas de cinema no Brasil inteiro e que já ultrapassou 1,5 milhão de espectadores, contou com a participação especial e mais que romântica de Fábio Jr.

As cenas foram gravadas durante um show do cantor e contou com um clima de descontração e muita diversão. A atriz Ingrid Guimarães, que interpreta uma mãe fã de carteirinha de Fábio Jr., confessou também ser sua fã fora das telonas.

O longa tem direção de Pedro Vasconcelos e roteiro assinado por Ingrid Guimarães, Paulo Cursino e Dostoiewski Champagnate. O elenco conta ainda com Marcelo Laham (Armando), João Guilherme Avila (Nando), Cristina Pereira (Dona Fátima), entre outros. “Participar desse filme foi uma honra! A moçada que ainda não viu, vocês não podem perder!”, convida o cantor.

Vale lembrar que seguindo com a sua turnê por todo o País, Fábio Jr. vai fazer seu primeiro show do ano no Tom Brasil, em São Paulo no dia 27 de janeiro e se apresenta na cidade maravilhosa no dia 24 de fevereiro, no Vivo Rio.

