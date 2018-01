Aprenda a confeccionar marcadores de livros com a técnica do origami no Sesc Vila Mariana

No dia 25 de janeiro, quinta-feira, Cristina Botta, educadora do Espaço de Tecnologias e Artes do Sesc Vila Mariana, ensina a confeccionar marcadores de livros com a técnica do origami. Os interessados poderão usar a criatividade para personalizar seu marcador de vários jeitos: marcadores de monstros, bichos, sua comida preferida, personagens e o que mais vier à sua imaginação. A atividade acontece das 12h às 14h, é gratuita, e a retirada de senhas acontece com 30 minutos de antecedência, no local.

Fotos para divulgação: www.dropbox.com/sh/ vm0axia8r2a8jrg/ AAAmKUcbG5RIQLJB9WQUU51Ma?dl=0



Serviço:

Marcadores de livros feitos de origami

Dia 25 de janeiro, quinta-feira, às 12 horas

Local: Espaço de Tecnologias e Artes, 3º Andar – Torre A (capacidade: 40 lugares)

Duração: 120 minutos

Livre | Menores de 10 anos acompanhados pelo responsável

Grátis | Retirada de senha 30 minutos antes, no local

Horário de funcionamento da Unidade: Terça a sexta, das 7h às 21h30; sábado, das 9h às 21h; e domingo e feriado, das 9h às 18h30.

Central de Atendimento (Piso Superior – Torre A): Terça a sexta-feira, das 9h às 20h30; sábado, domingo e feriado, das 10h às 18h30.

Estacionamento: R$ 5,50 a primeira hora + R$ 2,00 a hora adicional (Credencial Plena: trabalhador no comércio de bens, serviços e turismo matriculado no Sesc e dependentes). R$ 12 a primeira hora + R$ 3,00 a hora adicional (outros). 200 vagas.

Sesc Vila Mariana

Rua Pelotas, 141, São Paulo – SP

Informações: 5080-3000

sescsp.org.br

Facebook, Twitter e Instagram: /sescvilamariana

Assessoria de Imprensa | Sesc Vila Mariana

Renato Perez de Castro

Mariana Martucci

(11) 5080 3011

imprensa@vilamariana.sescsp. org.br