Sesc Vila Mariana oferece oficinas gratuitas de pintura e decoração de vestuários de verão e carnaval

Nos meses de janeiro e fevereiro, sempre às sextas, o Sesc Vila Mariana promove oficinas que têm como prática a pintura e decoração de vestuários de verão e carnaval, como cangas, saídas de praia, camisetas regatas, shorts e fantasias a partir da técnica do Estêncil. A retirada de senhas acontece com 30 minutos de antecedência, no local.

O Estêncil é uma técnica usada para aplicar um desenho ou ilustração que pode representar um número, letra, símbolo tipográfico ou qualquer outra forma ou imagem figurativa ou abstrata, através da aplicação de tinta, aerossol ou não, através do corte ou perfuração em papel ou acetato. Os encontros serão ministrados pelo educador do Espaço de Tecnologias e Artes, Thiago Ruiz.

IMPORTANTE: Os participantes deverão trazer suas roupas e tecidos.

Serviço:

Estêncil em Vestuário de Verão

De 12 a 19/01, sextas, das 17h às 19h

De 16 a 23/02, sextas, das 17h às 19h

Local: Praça de Eventos (exceto dia 16/2, que será na Sala Corpo & Artes) (capacidade: 40 lugares)

Duração: 120 minutos

Grátis | Não recomendado para menores de 12 anos

IMPORTANTE: Os participantes deverão trazer suas roupas e tecidos.

Retirada de senha 30 minutos antes, no local.

Estêncil em Vestuário de Carnaval

De 26/01 a 09/02, sextas, das 17h às 19h

Local: Praça de Eventos (exceto dia 26/1, que será no Espaço de Tecnologias e Artes) (capacidade: 40 lugares)

Duração: 120 minutos

Grátis | Não recomendado para menores de 12 anos

IMPORTANTE: Os participantes deverão trazer suas roupas e tecidos.

Retirada de senha 30 minutos antes, no local.

