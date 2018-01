Esportes e Dança na Arena de Areia, no Sesc Vila Mariana

Montada na entrada da Unidade, estrutura abriga programação do Sesc Verão 2018

Entre 6 de janeiro e 28 de fevereiro, a 23ª edição do Sesc Verão traz uma programação diversificada e gratuita em 38 unidades Sesc distribuídas pela capital, Grande São Paulo, interior e litoral do estado.

São mais de 2 mil atividades com um olhar sensível para as diferentes faixas etárias, habilidades e capacidades físicas de cada indivíduo, dentro da perspectiva do esporte e atividades física para todos, que caracteriza a ação do Sesc. Estão previstas vivências com importantes nomes do esporte nacional, aulas abertas, apresentações esportivas, exposições e instalações interativas, além de encontros e torneios.

Para o Diretor Regional do Sesc SP, Danilo Santos de Miranda, “a proposta desta edição amplia a oferta de atividades, incluindo as práticas corporais, além dos esportes, que tradicionalmente compõe a programação do evento. A meta é conscientizar as pessoas sobre a importância de se movimentar para a conquista de uma melhor qualidade de vida”.

Atividade física – Após uma série de edições em que o esporte teve um peso mais relevante – sobretudo, pelo interesse da população por conta de o Brasil sediar nos últimos dez anos grandes eventos esportivos internacionais – para a edição de 2018 a prática de variadas atividades físicas ganha a mesma relevância na programação.

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Humano traz pesquisa recente com resultados preocupantes sobre a adesão e permanência das pessoas às práticas, ainda que se tenha uma compreensão da importância delas na qualidade de vida.

“Partindo de dois dos principais pontos apontados nas pesquisas – o conhecimento e a oportunidade – no Sesc Verão o público é convidado a experimentar e praticar as diversas atividades físicas e esportivas, que podem fazer parte de seu cotidiano”, afirma Maria Luiza Souza Dias, gerente de Desenvolvimento Físico-Esportivo do Sesc São Paulo.

No Sesc Vila Mariana, o destaque da programação é a Arena Esportiva, uma quadra de areia para a prática do Vôlei de Praia e outras modalidades de esportes na areia, como Frisbee, Beach Tenis, Handebol de Areia, Frescobol e Vôlei Sentado de Areia. A Arena, com dimensões de 20 metros de comprimento por 11 metros de largura, envolvida por uma estrutura de 7 metros de altura, receberá também apresentações de Danças Havaianas e Danças Brasileiras Litorâneas, entre outras atividades. O espaço estará preparado para receber o público em oficinas e recreações de esportes na areia.

Também na programação do Sesc Verão no Sesc Vila Mariana, atividades para os pequenos, como o BrincaYoga para Bebês e BrincaYoga para Crianças, e as vivências Pezinho na Areia.

Confira a programação do Sesc Verão 2018 no Sesc Vila Mariana:

Saque e Recepção

Com Nivaldo Starnini Adegas

13 de janeiro, sábado, das 12h às 14h

Arena de Areia 9Praça Externa)

Classificação indicativa: 12 anos

Grátis

Retirada de senhas com 30 minutos de antecedência, no local.

Visando o aperfeiçoamento da técnica e tática da modalidade, teremos três encontros com temas específicos para o público que já tem alguma afinidade com o vôlei. Neste primeiro encontro o tema é saque e recepção, fundamentos importantes e que podem ser qualificados por meio de exercícios específicos. Com Nivaldo Starnini Adegas, técnico de vôlei de praia dos jogos regionais da equipe de Santos e técnico da equipe adulta feminina e do sub-21 masculino do Santos FC, além de professor na especialização de voleibol da Faculdade de Educação Física e Esporte na Unisanta.

Levantamento e Ataque

Com Nivaldo Starnini Adegas

20 de janeiro, sábado, das 12h às 14h

Arena de Areia (Praça Externa)

Classificação indicativa: 12 anos

Grátis

Retirada de senhas com 30 minutos de antecedência, no local.

Visando o aperfeiçoamento da técnica e tática da modalidade, teremos três encontros com temas específicos para o público que já tem alguma afinidade com o vôlei. Neste segundo encontro o tema é levantamento e ataque, fundamentos importantes da modalidade e que podem ser qualificados por meio de exercícios específicos. Com Nivaldo Starnini Adegas, técnico de vôlei de praia dos jogos regionais da equipe de Santos, das equipes de vôlei adulta feminina e sub-21 masculina do Santos FC, além de ser professor na especialização de voleibol da Faculdade de Educação Física e Esporte na Unisanta.

Defesa e Contra Ataque

Com Nivaldo Starnini Adegas

27 de janeiro, sábado, das 12h às 14h

Arena de Areia (Praça Externa)

Classificação indicativa: 12 anos

Grátis

Retirada de senhas com 30 minutos de antecedência, no local.

Visando o aperfeiçoamento da técnica e tática da modalidade, teremos três encontros com temas específicos para o público que já tem alguma afinidade com o vôlei. Neste terceiro encontro o tema é defesa e contra ataque, fundamentos importantes da modalidade e que podem ser qualificados por meio de exercícios específicos. Com Nivaldo Starnini Adegas, técnico de vôlei de praia dos jogos regionais da equipe de Santos, das equipes de vôlei adulta feminina e sub-21 masculina do Santos FC, além de ser professor na especialização de voleibol da Faculdade de Educação Física e Esporte na Unisanta.

BrincaYoga para Bebês

Aula Aberta com Renata Perez von Poser

Praça de Eventos (capacidade: 250 pessoas)

13 a 27 de janeiro, sábados, das 10h30 às 11h e das 12h30 às 13h

(exceto dias 20 e 27/1, datas e, que a atividade acontecerá na Sala Corpo & Artes – 6º andar, Torre B)

Livre

Grátis

A BrincaYoga é uma prática educativa fundamentada nos valores filosóficos do Yoga. Sua proposta é criar vivências lúdicas para desenvolver o amor em suas manifestações como a amizade, a cooperação, a compaixão, a generosidade, o afeto, a empatia, o respeito e a verdade. Para tal, desenvolve-se a vivência em grupo das posturas da yoga, com brincadeiras, cirandas, músicas e técnicas simples de respiração, relaxamento, massagem e meditação. A filosofia e os valores da yoga emergem neste acompanhamento ao movimento. A comunicação positiva e o fortalecimento dos vínculos afetivos na prática do amor e na experiência em grupo, nos remetendo ao sentimento de união, também integram a sua proposta.

Renata Perez von Poser é educadora, professora de yoga e idealizadora da BrincaYoga. Formada em Yoga na Internacional Sivananda Yoga Vedanta Centers, Canadá. Bacharel em Comunicação Social e Mestre em Educação Social pela Universidade de Sevilha, Espanha.

BrincaYoga para Crianças

Aula Aberta com Renata Perez von Poser

Praça de Eventos (capacidade: 250 pessoas)

13 a 27 de janeiro, sábados, das 11h15 às 12h15

(exceto dias 20 e 27/1, datas e, que a atividade acontecerá na Sala Corpo & Artes – 6º andar, Torre B)

Acima de 3 anos

Grátis

A BrincaYoga é uma prática educativa fundamentada nos valores filosóficos do Yoga. Sua proposta é criar vivências lúdicas para desenvolver o amor em suas manifestações como a amizade, a cooperação, a compaixão, a generosidade, o afeto, a empatia, o respeito e a verdade. Para tal, desenvolve-se a vivência em grupo das posturas da yoga, com brincadeiras, cirandas, músicas e técnicas simples de respiração, relaxamento, massagem e meditação. A filosofia e os valores da yoga emergem neste acompanhamento ao movimento. A comunicação positiva e o fortalecimento dos vínculos afetivos na prática do amor e na experiência em grupo, nos remetendo ao sentimento de união, também integram a sua proposta.

Renata Perez von Poser é educadora, professora de yoga e idealizadora da BrincaYoga. Formada em Yoga na Internacional Sivananda Yoga Vedanta Centers, Canadá. Bacharel em Comunicação Social e Mestre em Educação Social pela Universidade de Sevilha, Espanha.

Ultimate Frisbee

Vivência com Roberto Hucke

13 e 14 de janeiro, sábado e domingo, das 14h às 16h

Arena de Areia (Praça Externa)

Recomendado para maiores de 10 anos

Grátis

O Ultimate Frisbee ou Jogo de Disco é praticado em área retangular com uma área de gol em cada extremidade e, sem juiz ou árbitro. Sete jogadores de cada time buscam, por meio de passes e lançamentos, que um de seus jogadores receba o disco dentro da área de gol do seu adversário. Nesse jogo prevalece a filosofia do bom esportista, conhecida como “espírito de jogo”, onde não são permitidos contatos físicos voluntários e conduta anti- desportiva. Baseado nessa filosofia, o Ultimate Frisbee é o primeiro esporte competitivo que não necessita de árbitros, sendo que as chamadas de faltas e lances duvidosos são aceitos ou não pelos próprios jogadores envolvidos naquele momento e esses são responsáveis por assumir suas próprias violações. Os campeonatos nacionais e internacionais são realizados em campos gramados com as dimensões oficiais, mas o jogo de disco pode ser adaptado para áreas menores e pisos de areia (Beach Ultimate), cimento ou quadra poli-esportiva, sendo que neste caso, pode diminuir também o número de jogadores.

Nessa atividade os participante irão vivenciar a modalidade com a mediação de Roberto Hucke, presidente da Federação Paulista de Disco (Frisbee), organizador de campeonatos nacionais e internacionais da modalidade, professor universitário e atleta desde 1998.

Handebol de Areia

Com a Equipe 360º Graus na Areia

Arena de Areia (Praça Externa)

20 e 21 de janeiro, sábado e domingo, das 14h às 16h

Livre

Grátis

Apresentação esportiva com a Equipe 360º Graus na Areia, a única equipe feminina de Handebol de Areia representando o Estado de São Paulo no XI Circuito Brasileiro de Handebol de Areia. Cada equipe joga com 4 jogadores em quadra, sendo 3 de linha e 1 goleiro, que também participa do ataque quando sua equipe está com a posse de bola, formando uma situação de 4 contra 3. As substituições são ilimitadas. O jogo dura dois tempos de 10 minutos, com um intervalo de 5 minutos, e se qualquer um dos tempos terminar empatado, o desempate ocorre no sistema de “gol de ouro”, onde a primeira equipe a marcar gol vence o tempo. Quando cada equipe vencer um tempo, o desempate ocorre com 5 tiros de “um contra o goleiro” ou shoot out para cada equipe, onde o time que está defendendo fica apenas com o goleiro em quadra, já o que está com a bola fica com dois jogadores em quadra, um de linha e o goleiro.

Diferentemente do esporte de quadra, o handbeach apresenta gols que valem um ponto, que são os gols simples e os que valem 2 pontos que são conhecidos como “gols espetaculares”, quando o gol é feito com uma pirueta (jogador faz um giro completo e arremessa a bola ao gol), ou em jogada aérea (jogador recebe o passe alto e finaliza em gol antes de tocar o solo). Gols do goleiro e de tiro de 6 metros também valem 2 pontos.

Vôlei Sentado na Areia – Modalidade de Esporte Adaptado

Arena de Areia (Praça Externa)

28 de janeiro e 18 de fevereiro, domingos, das 12h às 14h

Recomendado para maiores de 10 anos

Grátis

O Vôlei Sentado na Areia será apresentado ao público com a participação dos atletas José Mauro, Renato, Deivisson e Wellington, além de Débora Morand, criadora da modalidade. Débora vai compartilhar suas experiências e explicar as regras e modificações do esporte. Os atletas disputarão um jogo amistoso e convidarão o público para vivenciar a modalidade. O esporte foi apresentado ao público em 2007, durante a etapa do Circuito de Vôlei de Praia, e contou com a participação da seleção brasileira dessa modalidade na quadra e também por atletas que disputavam as etapas do Circuito, como Ricardo, Shelda e Adriana Behar.

José Mauro Valinho é atleta precursor do voleibol sentado, tendo participado do primeiro torneio da modalidade em 2002. Serviu a seleção brasileira por 8 anos, conquistando a inédita medalha de ouro nos Jogos Parapan-americanos do Rio em 2007 e foi medalhista de prata na mesma competição em 2003 na cidade de Mar Del Plata.

Renato Oliveira Leite é capitão da seleção brasileira de voleibol sentado, tricampeão Panamericano na modalidade e foi eleito o melhor jogador do mundo na modalidade em 2014.

Deivisson Ladeira dos Santos participou de duas Paralimpíadas (Pequim 2008 e Londres 2012). Diversas vezes foi campeão paulista e brasileiro da modalidade de voleibol sentado.

Wellington Platini Silva da Anunciação também é tricampeão Panamericano no voleibol sentado e participou de três edições dos Jogos Paralímpicos (Pequim 2008, Londres 2012 e Rio de Janeiro 2016).

Débora Morand trabalhou como voluntária no Parapan do Rio de Janeiro em 2007 e teve a ideia de criar e desenvolver uma nova modalidade de vôlei para deficiente físico, similar ao já existente vôlei sentado. Inspirada por atletas que lutavam contra suas dificuldades físicas nas competições e desejando que eles pudessem praticar um esporte na praia ou em qualquer lugar com solo de areia, resolveu tentar o nascimento do Vôlei Sentado de Praia ou Areia.

Danças Brasileiras Litorâneas

Aula Aberta com Andrea Soares e Músicos Convidados

21 de janeiro a 18 de fevereiro, domingos, das 16h30 às 18h (exceto dias 28/1 e 11/2)

Praça de Eventos (capacidade: 250 pessoas)

Livre

Grátis

As aulas abertas de Danças Brasileiras Litorâneas buscam homenagear as culturas tradicionais dos litorais, trazendo outros elementos que envolvem a cultura caiçara.

As aulas trarão as seguintes danças:

Ciranda Praieira (PE)

Coco de Roda (PB e RN)

Carimbó (PA)

Dança de Salão

Aula Aberta com Egle de Carlos e Paulo Batista

6 de janeiro a 24 de fevereiro, sábados, 16h30 às 18h (exceto no dia 10 de fevereiro)

Praça de Eventos (capacidade: 250 pessoas)

(nos dias 20 e 27 de janeiro, a atividade acontece no 9º andar, Torre B)

Acima de 12 anos

Grátis

Aulas que promovem a experimentação de movimentos característicos de diversos estilos de dança, como forró, samba de gafieira, salsa, samba-rock, foxtrote, soltinho, chá-chá-chá, tango, bolero, rock-in-roll, sertanejo e dance music. Voltada para todas as idades, a Dança de Salão contemplará a vivência do lazer num ambiente de descontração, sociabilização e integração, ampliando o repertório cultural e de movimento dos participantes.

Com orientação da dupla de professores Egle de Carlos e Paulo Batista, professores de dança de salão, profissionais especializados, graduados em Educação Física e com cursos de aperfeiçoamento em diversos estilos de dança.

Danças Havaianas: Hula Awana e Hula Ai’Kahiko

Aula Aberta com o grupo Hula Aloha Brasil

7 a 28 de janeiro, domingos, 16h30 às 18h (exceto no dia 21 de janeiro)

Praça de Eventos (capacidade: 250 pessoas)

Acima de 12 anos

Grátis

Aulas que convidam os participantes a imergir na cultura e dança havaiana, por meio de movimentos característicos de quadris e tronco, aspectos da mitologia e conhecimentos de alguns instrumentos de percussão havaiana, somados a noções sobre a língua com a entoação de cantos antigos e “olis”, interpretação dos “meles”, confecção de indumentárias e iniciação à algumas danças do Pacífico Sul (diferenças e particularidades). A hula é uma arte tradicional do povo havaiano. A princípio, ela se inicia com movimentos dos braços e das mãos suaves e sutis, contando as histórias antigas por meio da dança que representa e descreve os movimentos da natureza, como as árvores que balançam ao sabor do vento, o nadar dos peixes nos rios, enfim, tudo aquilo que a natureza oferece e também a maneira cotidiana que seu povo vive.

Pé na Areia

6 de janeiro a 4 de fevereiro, sábados e domingos, das 16h às 18h

9 de janeiro a 9 de fevereiro, terça a sexta, das 10h às 14h | Exceto de 16 a 19/1 e 25/1 (das 10h às 12h)

10 a 13 de fevereiro, segunda, terça, sábado e domingo, das 12h às 18h | Carnaval

17 e 18 de fevereiro, sábado e domingo, das 10h às 12h

Praça Externa

Livre

Grátis

Atividade que estimula a experimentação e vivência de diversas modalidades esportivas que podem ser praticadas na areia e ao ar livre, incentivando a participação do público de diferentes idades. A partir de 6 anos. Com orientação da equipe de instrutores do Sesc Vila Mariana.

Intervenções de Verão

Com a Bella Cia

6 de janeiro a 25 de fevereiro, sábados e domingos, das 13h às 17h | Exceto dias 10 e 11/2

25 de janeiro, quinta, das 13h às 17h | Feriado

Espaços da Unidade

Livre

Grátis

Três palhaços percorrerão diversos espaços da unidade em busca de aventuras na “praia”do Sesc Vila Mariana. O grupo fará interações lúdicas, auxiliando na divulgação das ações esportivas, sensibilizando o público para a participação nas diversas atividades do projeto Sesc Verão.

Espaço Esporte Criança

6 de janeiro a 25 de fevereiro, terça a domingo, das 10h às 18h

Térreo (Hall dos Elevadores)

Livre

Grátis

Um espaço destinado a crianças a partir de 3 anos, com materiais que estimulam a experimentação de diferentes práticas esportivas, de forma autogerida, além de atividades dirigidas com conteúdos que vão da ginástica geral às modalidades esportivas com raquetes, passando também pela iniciação aos fundamentos do vôlei, modalidade que terá destaque na programação. Menores de 12 anos precisam estar acompanhados de um adulto responsável. Os materiais serão disponibilizados pela equipe do Sesc.

Yoga

7 de janeiro a 25 de fevereiro, domingos, das 10h às 11h | Exceto dia 11/2

Praça de Eventos

Acima de 12 anos

Grátis

Prática indiana indicada para pessoas que buscam equilíbrio, por meio de exercícios de respiração e posturas, mesclando tonicidade e relaxamento, aliado a meditação. Com orientação dos instrutores do Sesc.

Vôlei de Praia na Arena Esportiva

7 de janeiro a 4 de fevereiro, domingos, das 10h às 12h

25 de janeiro, quinta, das 10h às 12 (feriado)

Praça Externa

Acima de 16 anos

Grátis

Aula aberta para jovens e adultos que querem experimentar o Vôlei de Praia, com orientação dos instrutores do Sesc, que promoverão atividades de aprendizado dos fundamentos e regras que compõem este esporte.

Vôlei de Praia Jovem na Arena Esportiva

9 de janeiro a 8 de fevereiro, terças e quintas, das 16h às 18h

Praça Externa

De 13 a 15 anos

Grátis

Inscrições na central de Atendimento, a partir de 2/1

O curso tem como objetivo apresentar a modalidade para o público jovem, trazendo seus fundamentos, aspectos técnicos e táticos, colocando em prática os conteúdos aprendidos por meio de jogos na quadra de areia. O vôlei de praia ou vôlei de quadra de areia surgiu a partir da modalidade disputada em quadra e era jogado de forma recreativa na Califórnia na década de 1920. Em 1996 o vôlei de praia passou a integrar o programa dos Jogos Olímpicos e na categoria feminina a primeira medalha olímpica foi conquistada pela dupla brasileira Sandra e Jaqueline.

Vôlei de Praia Adulto na Arena Esportiva

9 de janeiro a 8 de fevereiro, terças e quintas, das 18h às 19h30 (exceto dia 25/1)

Praça Externa

Acima de 16 anos

Grátis

Inscrições na central de Atendimento, a partir de 2/1

O curso tem como objetivo apresentar a modalidade para o público adulto, trazendo seus fundamentos, aspectos técnicos e táticos, colocando em prática os conteúdos aprendidos por meio de jogos na quadra de areia. O vôlei de praia ou vôlei de quadra de areia surgiu a partir da modalidade disputada em quadra e era jogado de forma recreativa na Califórnia na década de 1920. Em 1996 o vôlei de praia passou a integrar o programa dos Jogos Olímpicos e na categoria feminina a primeira medalha olímpica foi conquistada pela dupla brasileira Sandra e Jaqueline.

Pezinho na Areia

9 de janeiro a 9 de fevereiro, terça a sexta, das 14h às 16h (excetp dia 25/1)

Praça Externa

Livre

Grátis

Atividade para bebês e crianças até 6 anos, que poderão brincar e explorar diferentes materiais na quadra de areia, de forma livre e autogerida, com o acompanhamento de um responsável.

Meditação com Tambores Flow

Aula aberta com Mônica Jurado

24 de janeiro, 7 e 21 de fevereiro, quartas, das 19h às 20h30

Praça de Eventos

Acima de 12 anos

Grátis

A proposta Tambores Flow faz parte do “Meditação com Tambores”, projeto que busca encontrar os territórios onde arte e meditação tangenciam resultados em busca de encontrar e rascunhar pontes possíveis onde as comunicações são ineficientes, ou mesmo inexistentes. Mônica Jurado conduzirá a prática da meditação em horários do curso permanente de Yoga. A prática seguirá guiada pelos instrutores de atividades físicas e Mônica qualificará esta experiência com o som de tambores. A proposta, denominada Tambores Flow, tem como objetivo tornar a meditação simples, eficiente e divertida.

Mônica Jurado é arquiteta, atriz e locutora. Desde 1982 realizou retiros de meditação, consciência emocional e corporal no Brasil, EUA, Argentina, Chile e Venezuela.

Danças Havaianas para Crianças

Aula Aberta com o grupo Hula Aloha Brasil

25 de janeiro, quinta-feira, das 11h às 12h30

Praça de Eventos

Acima de 6 anos

Grátis

Introdução a Hula Kaikamahine para crianças.

Danças Havaianas para Homens

Aula Aberta com o grupo Hula Aloha Brasil

25 de janeiro, quinta, das 16h às 17h30

Praça de Eventos (capacidade: 250 pessoas)

Livre

Grátis

Introdução a Hula Kane para homens.

Gaymada

Com o Coletivo Toda Deseo

25 de janeiro, quinta, das 13h às 16h

Arena de Areia (Praça Externa)

Livre

Grátis

A Gaymada é um misto de performance, ação lúdica e manifesto, esta intervenção urbana pretende criar um espaço de convivência e diversidade através do tradicional jogo da queimada. Sim, aquele jogo de rua da era analógica. Nessa atividade teremos a apresentação do coletivo mineiro Toda Deseo. Para deixar o jogo ainda mais animado, uma DJ, além de líderes de torcida e uma juíza, animam a partida, da qual podem participar quaisquer interessados, sem distinção de idade, gênero, etnia, classe.

Yoga na Areia

12 a 26 de janeiro, sextas, 19h às 20h

Praça Externa

Acima de 12 anos

Grátis

Aula aberta que será realizada na quadra de areia da Arena Esportiva Sesc Verão, com o intuito de aproximar os participantes de um contato com a natureza, ao ar livre e com os pés na areia, aproveitando também a transição do dia, com a possibilidade do pôr do sol, reforçando aspectos de conexão e integração.

No Portal Sesc SP, mais informações: bit.ly/SescVerãoVM18

Fotos para divulgação: www.dropbox.com/sh/ 9c2fnchg22yjx1n/ AACa66dzmoVuZRP4CBHSGbyVa?dl=0

Serviço:

Sesc Verão 2018 | Sesc Vila Mariana

Dia 6 de janeiro a 28 de fevereiro de 2018



Horário de funcionamento da Unidade: Terça a sexta, das 7h às 21h30; sábado, das 9h às 21h; e domingo e feriado, das 9h às 18h30.

Central de Atendimento (Piso Superior – Torre A): Terça a sexta-feira, das 9h às 20h30; sábado, domingo e feriado, das 10h às 18h30.

Estacionamento: R$ 5,50 a primeira hora + R$ 2,00 a hora adicional (Credencial Plena: trabalhador no comércio de bens, serviços e turismo matriculado no Sesc e dependentes). R$ 12 a primeira hora + R$ 3,00 a hora adicional (outros). 200 vagas.

Sesc Vila Mariana

Rua Pelotas, 141, São Paulo – SP

Informações: 5080-3000

sescsp.org.br

Facebook, Twitter e Instagram: /sescvilamariana

Assessoria de Imprensa | Sesc Vila Mariana

Renato Perez de Castro

Mariana Martucci

(11) 5080 3011

imprensa@vilamariana.sescsp. org.br