Emicida dá aula-espetáculo em projeto especial no Sesc Vila Mariana

Músico canta e conversa com a plateia em evento no domingo, 21 de janeiro

Constante presença na programação do Sesc São Paulo, a música com sua gama de instrumentos e gêneros ganha ainda mais destaque nos meses de janeiro e fevereiro, com a programação especial de férias dos Centros de Música nas unidades Vila Mariana e Consolação.

No dia 21 de janeiro, quem dá as caras no Sesc Vila Mariana é Emicida, um dos mais relevantes nomes da cena hip-hop brasileira. Na aula-espetáculo “Por Trás do Rap”, o músico paulistano compartilha referências e discorre sobre a importância da troca para o processo criativo, utilizando como exemplos suas próprias composições. O espetáculo tem início às 18h, com ingressos já à venda no Portal Sesc SP e nas bilheterias do Sesc.

Conhecidos tradicionalmente por oferecerem durante todo o ano cursos regulares de prática musical, os Centros de Música abrem suas portas nas férias com o intuito de fazer o público descobrir o prazer pela música. É neste período que a linguagem ocupa diversos espaços do Sesc Consolação e Vila Mariana trazendo uma extensa programação de atividades de curta duração que exploram a criação, sensibilização, prática e reflexão sobre o fazer musical.

São dezenas de atividades que procuram atender a uma larga faixa etária, com workshops, cursos, oficinas, bate-papos e aulas. Na programação estão oficinas de construção de instrumentos musicais como zamponha, xequerê ou xequebum, tambores, montagem e construção de pandeiros ou cursos e oficinas com abordagens menos convencionais.

O Sesc Vila Mariana tem como destaque em sua programação a aula espetáculo O Violão e a Obra de Chico César, no dia 20 de janeiro, a oficina Receita de Maracatu, com o Grupo Maracatu Bloco de Pedra, e o curso Introdução à Musicalidade Afro-Brasileira, com Paulo Dias, que acontece de 16/01 a 01/02, ambos já com inscrições abertas. Ainda na programação, a temporada de Bravissississmo, com a Cia. Sinfônica de Bolso, até o dia 4 de fevereiro, sempre aos domingos, 15h.

Serviço:

Especial de Férias do Centro de Música

Sesc Vila Mariana

Por Trás do Rap: Aula-espetáculo com Emicida

Dia 21 de janeiro, domingo, às 18h

Teatro (capacidade: 620 lugares)

Duração: 90 minutos

Classificação indicativa: 12 anos

Ingressos à venda no Portal Sesc SP e nas Bilheterias do Sesc.

Ingresso: R$ 20 (inteira) l R$ 10 (aposentado, pessoa com mais de 60 anos, pessoa com deficiência, estudante e servidor de escola pública com comprovante) l R$ 6 (trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo matriculados no Sesc e dependentes/Credencial Plena).

Um dos nomes mais relevantes do hip hop brasileiro, Emicida fala sobre seu processo de composição e sua carreira nesta aula-espetáculo. O compartilhamento de referências e as formas variadas de seu fluxo criativo como pano de fundo serão abordados na atividade que terá participação do público com perguntas.

O rapper discorre sobre a importância da troca para a criatividade, usando como exemplo as próprias composições e trabalhos. O papo é intercalado com a execução de algumas músicas suas ao vivo, acompanhado por um DJ.

Emicida realizou suas primeiras composições gravadas por volta do ano de 2005, período em que também passou a participar dos desafios das batalhas. Em 2009, foi indicado do prêmio Video Music Brasil. Seu último disco, Sobre Crianças, Quadris, Pesadelos e Lições de Casa, foi lançado em 2016.

O Violão e a Obra de Chico César

Dia 20 de janeiro, sábado, às 14h

Praça de Eventos (capacidade: 250 pessoas)

Duração: 90 minutos

Livre

Grátis

Nesta aula espetáculo, Chico César fala sobre seu processo de composição e momentos marcantes da carreira.

Chico César lançou o primeiro CD em 1995, com participações de Lenine e o lendário Lany Gordin. Depois vieram os discos “Cuscuz Clã”, “Beleza Mano”, “Mama Mundi” e “Respeitem Meus Cabelos, Brancos”. No ano de 2012, uma celebração resultou no lançamento do DVD “Aos Vivos Agora”. Em 2015 Chico César lança “Estado de Poesia”, seu primeiro disco de inéditas em oito anos. O disco une a riqueza dos ritmos brasileiros à sonoridade universal.

Com mediação do educador do Centro de Música, Mayki Fabiani.

Bravissississimo – A Música Erudita no Universo da Criança

Concerto com a Cia. Sinfônica de Bolso

Até 4 de fevereiro, domingos, às 15h (exceto dia 28/1)

Local: Auditório (capacidade: 128 lugares)

Duração: 60 minutos

Livre

Neste espetáculo, a Cia Sinfônica da Bolso explora a obra de Heitor Villa-Lobos dando ênfase ao primeiro instrumento do compositor, o violoncelo, e também à sua importante obra pianística. O espetáculo trará, entre outras obras, composições baseadas em melodias infantis tradicionais, como “Vamos todos cirandar” e “Passa, passa, gavião”, incluindo também sua mais famosa composição descritiva e nacionalista, “O Trenzinho do Caipira”.

Venda de ingresso nas bilheterias. Limitado a quatro ingressos por pessoa.

Ingresso: R$ 17,00 (inteira) l R$ 8,50 (aposentado, pessoa com mais de 60 anos, pessoa com deficiência, estudante e servidor de escola pública com comprovante) l R$ 5,00 (trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo matriculados no Sesc e dependentes/Credencial Plena). | Grátis para menores de 12 anos.

Receita de Maracatu

Oficina com o Grupo Maracatu Bloco de Pedra

De 16 a 24 de janeiro, terça a quinta, das 15h às 17h

Local: Centro de Música

Duração: 120 minutos/aula

Acima de 10 anos

Inscrições: R$ 40,00 (inteira) l Grátis (trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo matriculados no Sesc e dependentes/Credencial Plena).

O curso de maracatu, ministrado pelos integrantes do Grupo Maracatu Bloco de Pedra, têm como objetivo oferecer recursos que aproximem os participantes da cultura do maracatu e lhes auxiliem a participar dessa brincadeira popular.

Introdução à Musicalidade Afro-Brasileira

Curso com Paulo Dias

De 16 de janeiro a 1 de fevereiro

Dias 16, 23, 30/1, terças, das 19h30 às 21h30

Dias 18, 1/2, quintas, das 19h30 às 21h30

Dia 24, quarta, das 19h30 às 21h30

Dia 3/2, sábado, das 14h às 17h

Local: Centro de Música

Duração: 120 minutos/aula

Acima de 16 anos

Inscrições: R$ 40,00 (inteira) l Grátis (trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo matriculados no Sesc e dependentes/Credencial Plena).

A proposta do curso é um passeio pelo universo das musicalidades de origem africana no Brasil, destacando seus aspectos históricos, sociais e musicológicos, através de aulas expositivas e práticas.

Choros de Garoto

Bate-papo com Jorge Mello e Domingos Teixeira

Dia 17 de janeiro, quarta-feira, às 19h30

Local: Praça de Eventos (capacidade: 250 lugares)

Duração: 90 minutos

Livre

Grátis

Organizadores do livro lançado pelas Edições Sesc, Jorge Mello e Domingos Teixeira falam sobre o processo de pesquisa e coleta das partituras inéditas do compositor Garoto.

