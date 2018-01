Venha aprender coreografias Pop Music no Sesc Vila Mariana!

De 18 de janeiro a 22 de fevereiro, sempre às quintas, das 17h30 às 19h, o Sesc Vila Mariana promove os encontros da oficina Lacração, que vai trabalhar coreografias do estilo Pop Music nacional e internacional. A atividade acontece na Sala Corpo & Artes, 6º Andar – Torre B, e é gratuita. A retirada de senha acontece no local com 30 minutos de antecedência.

Além da diversão de dançar o que está bombando no Verão 2018, serão trabalhados elementos importantes como: concentração, memorização, musicalidade e a elevação da autoestima.

Foto para divulgação: https://www.dropbox.com/sh/ 4cqthzioajxsx40/AAC_ NLj8toloS8ANoh9Iq5hRa?dl=0

Serviço:

Lacração

De 18 de janeiro a 22 de fevereiro, quintas, das 17h30 às 19h

Local: Sala Corpo & Artes, 6º Andar – Torre B (capacidade: 100 lugares)

Duração: 90 minutos

Grátis | Retirada de senha 30 minutos antes, no local

Não recomendado para menores de 18 anos

Horário de funcionamento da Unidade: Terça a sexta, das 7h às 21h30; sábado, das 9h às 21h; e domingo e feriado, das 9h às 18h30.

Central de Atendimento (Piso Superior – Torre A): Terça a sexta-feira, das 9h às 20h30; sábado, domingo e feriado, das 10h às 18h30.

Estacionamento: R$ 5,50 a primeira hora + R$ 2,00 a hora adicional (Credencial Plena: trabalhador no comércio de bens, serviços e turismo matriculado no Sesc e dependentes). R$ 12 a primeira hora + R$ 3,00 a hora adicional (outros). 200 vagas.

Sesc Vila Mariana

Rua Pelotas, 141, São Paulo – SP

Informações: 5080-3000

sescsp.org.br

Facebook, Twitter e Instagram: /sescvilamariana

Assessoria de Imprensa | Sesc Vila Mariana

Renato Perez de Castro

Mariana Martucci

(11) 5080 3011

imprensa@vilamariana.sescsp. org.br