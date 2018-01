Companhia Circo Mínimo apresenta o espetáculo infantil “Simbad, o Navegante” no Sesc Vila Mariana

“Simbad, o Navegante” é o quarto trabalho para crianças da Cia. Circo Mínimo e foi o único espetáculo brasileiro selecionado para participar do Showcase IPAY 2017.

De 25 a 28 de janeiro, às 16 horas, a Cia. Circo Mínimo traz ao palco do Teatro do Sesc Vila Mariana o espetáculo infantil “Simbad, o Navegante”, uma adaptação da história clássica das mil e uma noites a partir da tradução de Mamede Jarouche, feita diretamente do árabe. Ingressos de R$ 5 a R$ 17 nas bilheterias, a partir de 17/1, com gratuidade para crianças até 12 anos.

Simbad coleta grandes riquezas em suas viagens e aventuras, sempre escapando por pouco da morte que chega para quase todos os seus companheiros. Mas essas riquezas, que o fazem mais próspero a cada vez que parece ter perdido tudo, na verdade o enriquecem mais como pessoa. Nesta montagem, quem conta a história de Simbad são dois palhaços que se confrontam o tempo todo, na clássica situação da dupla de palhaços – dois artistas mambembes que vão de cidade em cidade, de praça em praça, contando suas histórias e sempre disputando para ver quem representará o herói em cada cidade.

Com sua carroça de bambus e as técnicas que o circo lhes ensinou, eles criam animais imensos, barcos, pássaros, serpentes, elefantes, desfiladeiros e tempestades. Simbad, o Navegante é uma história de viagens e feitos heroicos, sobre a curiosidade e a coragem de enfrentar o desconhecido. No final da jornada, Simbad descobre que sua maior riqueza é o que aprendeu com as pessoas que conheceu nos lugares que visitou.

“Simbad, o Navegante” foi eleito pelo jornal O Estado de São Paulo O Melhor Espetáculo Infantil de 2015, ganhou o Prêmio São Paulo de Incentivo ao Teatro Infantil e Jovem em 4 categorias: Melhor Espetáculo, Melhor Ator, para Ronaldo Aguiar, Melhor Iluminação, para Wagner Freire e Melhor Direção para Carla Candiotto e também foi eleito o Segundo Melhor Espetáculo Infantil de 2015, pelo jornal Folha de São Paulo.

A diretora, Carla Candiotto é conhecida por suas direções para crianças, às quais ela imprime um estilo bem-humorado e inteligente, usando sempre o ator como base para a narrativa, em “Simbad, o Navegante” não é diferente. Imagens poéticas e engraçadas são a base da história das sete viagens do marujo Simbad que, quando acha que vai morrer, acaba sobrevivendo e voltando para casa “com mais riquezas do que tinha quando partiu”, conforme o texto.

Com Ronaldo Aguiar, premiado palhaço de circo e de teatro (Doutores da Alegria, Circo Roda Brasil) e Rodrigo Matheus, fundador do Circo Mínimo, circense conhecido por seus trabalhos aéreos.

Serviço:

Simbad, o Navegante

Com Cia. Mundo Mínimo

De 25 a 28 de janeiro, quinta a domingo, às 16 horas

Local: Teatro (capacidade: 620 lugares)

Duração: 60 minutos

Livre | Limitado a quatro ingressos por pessoa

Ficha Técnica:

Direção: Carla Candiotto

Texto: Alexandre Roit, Carla Candiotto e Rodrigo Matheus

Elenco: Ronaldo Aguiar e Rodrigo Matheus

Cenografia: Marco Lima (ambientação) e Rodrigo Matheus (estruturas de bambus)

Figurinos: Olintho Malaquias

Iluminação: Wagner Freire

Trilha Sonora: Aline Meyer

Coreografia: Ziza Brisola

Fotografia: Paulo Barbuto

Administração: Luciana Marcon

Assistente administrativa: Thaline Costa

Realização: Circo Mínimo

Venda de ingressos nas bilheterias do Sesc SP, a partir das 17h30 de 17 de janeiro.

Ingresso : R$ 17,00 (inteira) l R$ 8,50 (aposentado, pessoa com mais de 60 anos, pessoa com deficiência, estudante e servidor de escola pública com comprovante) l R$ 5,00 (trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo matriculados no Sesc e dependentes/Credencial Plena). Gratuidade para crianças até 12 anos.

Bilheteria: Terça a sexta-feira, das 9h às 21h30; sábado, das 10h às 21h; domingo e feriado, das 10h às 18h30 (ingressos à venda em todas as unidades do Sesc).

Horário de funcionamento da Unidade: Terça a sexta, das 7h às 21h30; sábado, das 9h às 21h; e domingo e feriado, das 9h às 18h30.

Central de Atendimento (Piso Superior – Torre A): Terça a sexta-feira, das 9h às 20h30; sábado, domingo e feriado, das 10h às 18h30.

Estacionamento: R$ 5,50 a primeira hora + R$ 2,00 a hora adicional (Credencial Plena: trabalhador no comércio de bens, serviços e turismo matriculado no Sesc e dependentes). R$ 12 a primeira hora + R$ 3,00 a hora adicional (outros). 200 vagas.

