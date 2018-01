Um dos destaques do Prêmio Shell 2017, ‘Hotel Mariana’ volta a cartaz em São Paulo

Idealizado por Munir Pedrosa e com direção de Herbert Bianchi, montagem foi criada a partir de depoimentos dos sobreviventes da tragédia na cidade de Mariana (MG)

(Foto: Allan Bravos)



De 12 de janeiro a 3 de fevereiro, todas sextas, 20h30 e sábados, 18h, o Auditório do Sesc Vila Mariana recebe o espetáculo Hotel Mariana.

Para quem ainda não assistiu, esta é uma ótima oportunidade. A montagem, criada a partir de depoimentos dos sobreviventes do rompimento da barragem de rejeito de minério de Fundão (MG), em 2015, foi considerada uma das melhores de 2017 por alguns críticos e teve seu idealizador, Munir Pedrosa, indicado ao Prêmio Shell 2017.

Com direção de Herbert Bianchi, que juntamente com Pedrosa assina ainda a dramaturgia, ‘Hotel Mariana’ nos aproxima do que aconteceu por volta das três e meia da tarde de 5 de novembro de 2015, um dia quente, como de costume no vale do Rio Doce, quando a barragem de rejeitos de minérios de Fundão, em Mariana (MG), com cerca de 55 bilhões de litros de lama espessa, rompeu-se sobre os distritos de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo.

Depoimentos perturbadores e surpreendentes são colocados no palco e evidenciam a simplicidade de pessoas que perderam tudo ou quase tudo o que tinham. Da criança do grupo escolar ao velho da folia de reis, do ativista de direitos humanos à aposentada que escreve poemas, somos convidados a escutar os sobreviventes que, com suas histórias, traçam um panorama político, histórico e cultural do nosso país.

No palco, atores usam fones de ouvido e reproduzem instantaneamente os relatos desses sobreviventes, coletados por Muniz Pedrosa, que foi até Mariana uma semana após a tragédia.

Hotel Mariana traz no elenco Anna Toledo, Bruno Feldman, Clarissa Drebtchinsky, Fani Feldman, Isabel Setti, Letícia Rocha, Marcelo Zorzeto, Munir Pedrosa, Rita Batata, Rodrigo Caetano e Gabriella Potye (atriz substituta).

No Portal Sesc SP, compra de ingressos e mais informações: bit.ly/HotelMariana.

Ingressos à venda também nas bilheterias do Sesc.

Fotos para divulgação: www.dropbox.com/sh/ t0nbvbnqo9djlho/AAAQ6-PI6x- xFpAEZIlJH3b6a?dl=0

