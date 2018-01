Ira! Folk no Sesc Vila Mariana

Edgard Scandurra e Nasi apresentam show acústico em duas datas, no Teatro da Unidade

Nos dias 19 e 20 de janeiro, sexta e sábado, às 21h, o Teatro do Sesc Vila Mariana recebe o show Ira! Folk, projeto acústico da histórica banda paulistana, com versões intimistas de clássicos de seus mais de 30 anos de carreira. Ingressos à venda no Portal Sesc SP, a partir das 20h30 do dia 9 de janeiro. Nas bilheterias do Sesc, as vendas começam às 17h30 do dia 10.

Com violão e voz de Nasi e Edgard Scandurra, formação nunca testada antes pelos roqueiros, o repertório de Ira! Folk passa pelos sucessos do grupo desde sua formação, em 1981. As melodias são exploradas com poucos instrumentos, em versões mais intimistas – exatamente como nasceram as composições -, ressaltando a sonoridade característica da banda.

No setlist, grandes sucessos da carreira, como “Flores em Você“, “Dias de Luta“, “Eu Quero Sempre Mais“, “O Girassol“, “Tolices“, “Tarde Vazia“, “15 Anos” e “Núcleo Base“, além de clássicos “lado B” da banda, como “Mudança de Comportamento“, “Flerte Fatal“, “Bebendo Vinho” e “Um Dia Como Hoje“.

Ira! Folk tem Nasi (voz), Edgard Scandurra (violão), Daniel Scandurra (baixolão) e Johny Boy (piano).

Assista a trechos do show:

Núcleo Base: www.youtube.com/watch?v= ixoEx2Bf9zM

Tolices: www.youtube.com/watch?v= VdZbYlrpMI4

No Portal Sesc SP, compra de ingressos e mais informações: bit.ly/IraFolk

Fotos para divulgação: www.dropbox.com/sh/ chh5umz60gc2ui6/ AAAjJriRUkJtcAEFyXztkn6ua?dl=0

Serviço:

Ira! Folk

Dias 19 e 20 de janeiro, sexta e sábado, às 21h

Local: Teatro (capacidade: 620 lugares)

Duração: 90 minutos

Não recomendado para menores de 12 anos

Venda de ingresso online a partir de 9/1, às 20h30 e nas bilheterias a partir de 10/1, às 17h30. Limitado a quatro ingressos por pessoa.

Ingresso : R$ 50,00 (inteira) l R$ 25,00 (aposentado, pessoa com mais de 60 anos, pessoa com deficiência, estudante e servidor de escola pública com comprovante) l R$ 15,00 (trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo matriculados no Sesc e dependentes/Credencial Plena).

Bilheteria: Terça a sexta-feira, das 9h às 21h30; sábado, das 10h às 21h; domingo e feriado, das 10h às 18h30 (ingressos à venda em todas as unidades do Sesc).

Horário de funcionamento da Unidade: Terça a sexta, das 7h às 21h30; sábado, das 9h às 21h; e domingo e feriado, das 9h às 18h30.

Central de Atendimento (Piso Superior – Torre A): Terça a sexta-feira, das 9h às 20h30; sábado, domingo e feriado, das 10h às 18h30.

Estacionamento: R$ 5,50 a primeira hora + R$ 2,00 a hora adicional (Credencial Plena: trabalhador no comércio de bens, serviços e turismo matriculado no Sesc e dependentes). R$ 12 a primeira hora + R$ 3,00 a hora adicional (outros). 200 vagas.

Sesc Vila Mariana

Rua Pelotas, 141, São Paulo – SP

Informações: 5080-3000

sescsp.org.br

Facebook, Twitter e Instagram: /sescvilamariana

Assessoria de Imprensa | Sesc Vila Mariana

Renato Perez de Castro

Mariana Martucci

(11) 5080 3011

imprensa@vilamariana.sescsp. org.br