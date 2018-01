Cruzeiro faz mistério e fala em “maior reforço da história”

A diretoria do Cruzeiro está empolgada com a chance de fazer uma grande contratação. Em entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira, o vice-presidente Itair Machado enfatizou que o clube pretende trazer um jogador no meio da temporada, que “promete ser um dos maiores da história”, mas condiciou a vinda com a chegada de novos recursos, advindos do programa de sócio-torcedor. O dirigente indicou que o nome não é o de Ricardo Goulart, bicampeão brasileiro com o time celeste em 2013 e 2014.

Foto: LANCE!

“Nosso grupo não vai fechar nunca. Inclusive, gostaria de lançar um desafio para o torcedor. Torcedor viu que nossa diretoria sabe contratar. Se o torcedor elevar o número de sócios-torcedores, na janela do meio do ano, vamos fazer uma boa contratação, que o clube precisa. Mas para isso o clube precisa de dinheiro. Tudo o que o Cruzeiro fez agora (de contratação) foi elaborado e programado financeiramente. Estamos pagando certinho. Torcedor quer o Ricardo Goulart, quer um grande jogador, mas precisamos de recurso. Como o mercado publicitário está ruim, quem mais pode ajudar o clube são os torcedores”, disse.

“Tem um jogador que eu queria trazer, que se viesse, seria um dos maiores reforços da história do Cruzeiro. Para gente trazer esse jogador, precisamos de R$ 25 milhões, só para iniciar. Precisamos que façam o sócio. Um clube que tem nove milhões de torcedores, não pode ter a quantidade de sócios que temos agora”, afirmou Itair.

Atualmente o Cruzeiro tem por volta de 65 mil sócios. O vice-presidente não quis revelar o nome do jogador e nem a posição que pretende contratar. No começo do ano, os alvos da diretoria no exterior foram o lateral-direito Rafinha, o meia Ricardo Goulart e o atacante Lucas do PSG.

Itair Machado já projetou a programação do Cruzeiro para chegar num Mundial de Clubes e bater de frente com grandes adversários europeus. Ele ressaltou, no entanto, que o planejamento é a longo prazo.

“Temos que fazer uma programação de contratações para quando chegarmos ao Mundial termos condições de enfrentar Barcelona ou Real Madrid sabendo que teremos chance de ganhar. É uma programação. E isso passa por dinheiro. O maior patrocinador do clube é o sócio-torcedor”, afirmou o vice-presidente.

Vale lembrar que o Cruzeiro já oficializou seis reforços: os laterais Edilson, Marcelo Hermes e Egídio, os meio-campistas Bruno Silva e Mancuello, além dos atacantes Fred e David.