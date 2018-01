CCR MSVia alerta: fortes chuvas reduzem aderência ao pavimento

BR 163 – Foto arquivo

Nesta época do ano é muito comum que aconteçam chuvas em todo o país. Em Mato Grosso do Sul, as precipitações de verão acontecem em forma de fortes pancadas durante um curto período de tempo, ou seja, são mais intensas e rápidas, o que acaba por ocasionar um grande volume de água num período menor de tempo. Nesses momentos, a aderência dos pneus ao pavimento tende a diminuir drasticamente.

Segundo o coordenador do Centro de Controle Operacional – CCO, da Concessionária, Julio César Santos, mesmo com todo o sistema de drenagem implementado pela CCR MSVia na BR-163/MS, é possível que, em alguns momentos, as pistas apresentem maior volume de água. Ao trafegar por pontos nessas condições, o usuário deve redobrar a atenção.

“Nesses trechos, é fundamental que os motoristas reduzam a velocidade dos veículos e redobrem a atenção, mantendo as duas mãos no volante, pois a menor aderência provocada pela camada de água sobre o pavimento pode provocar a perda de controle”, diz Santos.

O coordenador alerta que um dos fatores determinantes para a perda repentina de aderência é o mau estado de conservação dos pneus. “Os sulcos têm como função justamente escoar a água. Conforme o pneu é utilizado, esses sulcos vão diminuindo, reduzindo a capacidade de superar as áreas molhadas da pista, reduzindo a dirigibilidade”.

A CCR MSVia recomenda a adoção de algumas atitudes fundamentais nesse período de chuvas repentinas: usar pneus em bom estado, reduzir a velocidade média da viagem e aumentar a atenção em pontos com grande quantidade de água no asfalto, não frear bruscamente e nem virar o volante se perceber que está perdendo o contato com o solo. O ideal, nessas condições, é parar de acelerar o carro e segurar o volante para garantir as rodas retas.

Para mais informações sobre condições de tráfego e clima na BR-163/MS, o usuário tem à disposição o Disque CCR MSVia que atende pelo 0800 648 0163, gratuitamente (inclusive para ligações de celulares), 24 horas, todos os dias.