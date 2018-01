Como se tornar um MEI?

Investir no próprio negócio pode ser uma ótima oportunidade para mudar de vida – Fotos arquivo

O mercado se expande cada vez mais com o passar dos anos, e isso fez com que houvesse uma maior atenção para quem quer empreender. Desde 2009, foi dado aos brasileiros a opção de se regularizar por meio do Microempreendedor Individual (MEI). Esse projeto auxilia os trabalhadores a trabalharem por conta própria e se tornarem pequenos empresários, com uma carga tributária reduzida e acesso aos benefícios da Previdência Social.

A categoria MEI dá total apoio ao crescimento do microempreendedor, no Brasil, e desde sua criação, mais de seis milhões de empreendedores se cadastraram. Porém, ser um empreendedor de sucesso vai além de um simples cadastro. Para colher o sucesso, antes de tudo ele deve ser bem plantado é adubado.

É preciso estudar muito antes de dar o primeiro passo é ter a certeza que o futuro negócio dará bons frutos no futuro. Para isso é preciso conhecer bem o mercado em que está entrando e saber onde ser diferente. Outro quesito muito importante é saber separar a vida pessoal da profissional e se dedicar à capacitação. Informação e prática é tudo.

Conhecer a lei é um passo importante

O empreendedor deve se informar sobre a legislação do município antes de se cadastrar no MEI, para suprir algumas dúvidas que possam surgir durante a viabilização do negócio. Tenha consciência de que a partir do momento que o cadastro é feito você é um empresário e precisa de um plano de negócio, ser um líder e estipular metas.

Voltando ao ponto do planejamento, dito lá em cima, esse processo deve ser bem detalhado contendo qual público quer atingir, quem sao os concorrentes no mercado, qual é o capital de giro necessário para dar início e manter o negócio funcionando bem. Com uma boa planilha é possível saber todos os números necessários e ter uma base de qual serão os investimentos e lucros, dessa forma a empresa vai longe.

Inove e se atualize sempre

Quer ver sua empresa sempre em crescimento? Inove! Parece complicado, mas não é, por isso a importância de uma pesquisa de mercado. Boas ideias e aperfeiçoamento constante faz com que os clientes estejam sempre satisfeitos é busque o empreendimento com maior frequência. Lance novos produtos com uma boa periodicidade, inovem no serviço de atendimento, seja criativo e alcance um leque maior dentro do mercado. Porém saiba até onde pode ir, pois os riscos são muitos, novamente o conhecimento aqui conta muito.

Expanda a marca! Faça bom uso do marketing digital é facilite ainda mais a vida dos clientes. Hoje o número de pessoas com acesso à internet e gigantesco e as compras feitas nesse meio tem aumentado cada vez mais. Para ser um MEI de sucesso é preciso buscar informações e capacitação sobre marketing, gestão, finanças e empreendedorismo. Reinvente sempre e faça o negócio expandir.

