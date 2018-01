Holiday Inn Parque Anhembi abre vendas físicas para a Feijoada do Salgueiro

O Holiday Inn Parque Anhembi inicia hoje (12) a venda física de ingressos para a 1ª Feijoada do Salgueiro com o Holiday Inn, que será realizada no próximo dia 21 de janeiro. O evento é uma parceria entre o hotel e a escola de samba carioca e terá também a participação das baterias e agremiações da Mocidade Alegre, X9 Paulistana e Dragões da Real, vice-campeã do carnaval 2017. Outra atração do evento é o Grupo Segunda Sem Lei.

Os ingressos já estavam sendo comercializados no www.compreingressos.com e agora poderão ser adquiridos também nas dependências do Holiday Inn Parque Anhembi. O valor é de R$90,00 e está incluso a feijoada. Bebidas serão vendidas à parte.

A programação do evento que promete ser um esquenta para o carnaval 2018 na capital paulista terá samba, Carnaval e feijoada. O prato típico brasileiro ficará a cargo do Restaurante Camauê, comandado pelo chef Luiz Barbosa, e seus segredos gastronômicos que fazem de sua feijoada já um sucesso na cidade de São Paulo.

Flávio Andrade, gerente geral do Holiday Inn ressalta que o hotel sempre atendeu a toda a demanda dos foliões que prestigiam os desfiles no Anhembi. “Nós respiramos esse universo do samba durante meses para nos prepararmos para receber nossos hóspedes. Desta vez, pensamos em estar mais próximos ainda da festa e receber o Salgueiro na realização deste evento, com as demais agremiações paulistanas que tanto respeitamos, nos deixa muito satisfeitos”.

Anfitriã da feijoada, a presidente executiva do Salgueiro, Regina Celi, comemora a parceria. “Poder contar com o apoio e a estrutura do Holiday Inn foi essencial para a realização dessa integração entre o samba carioca e o paulista. Será, com certeza, um marco às vésperas do maior espetáculo da Terra, o nosso carnaval”.

Serviço:

1ª Feijoada do Salgueiro com Holiday Inn Parque Anhembi

Data- 21/01/2018

Horário- A partir das 12h

Local- Rua Professor Milton Rodrigues, 100- Anhembi

Ingressos: A venda em www.compreingressos.com ou na bilheteria do Holiday Inn Parque Anhembi

Credenciamento Imprensa: Até dia 18/01/2018 pelo comunicacao.saocc@ihg.com

*O credenciamento está sujeito a número de vagas (2) por veículo de imprensa.