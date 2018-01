Notícias do Dia – Produtores rurais poderão parcelar dívidas do Funrural

Brasília, sexta-feira, 12 de janeiro de 2018.

Produtores rurais poderão parcelar dívidas do Funrural

Entenda o que o presidente da República, Michel Temer, definiu no âmbito do Programa de Regularização Tributária Rural (PRR) e o que vai mudar no Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (Funrural). Aderindo até a data, as pendências dos produtores na contribuição previdenciária dos trabalhadores rurais serão renegociadas em pagamento de 2,5% do valor da dívida na entrada, em até duas parcelas iguais, mensais e seguidas. Por meio do programa, os agricultores poderão dividir o pagamento do restante da dívida em até 176 vezes, com possibilidade de mais 60 meses para quitação total.

Revalida divulga resultados da primeira etapa de provas

Você já pode conferir os resultados da 1ª Etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituições de Educação Superior Estrangeira (Revalida). Os resultados estão disponíveis no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Estrangeiros e brasileiros que se formaram em medicina em outro país e que querem ter o diploma reconhecido no Brasil precisam realizar essa avaliação. O período para confirmação de inscrição e pagamento da taxa ainda será divulgado pelo Inep.

Emissoras AM terão novo prazo para solicitar

migração para faixa FM

As emissoras que operam na faixa AM, e que ainda não foram contempladas para a migração para FM, terão novo prazo para solicitar a operação ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC). Nesta primeira etapa, 960 estações poderão operar na faixa atual de FM. As demais candidatas terão que esperar a conclusão do processo de digitalização da TV, responsável por liberar espaço para todas as rádios que desejem fazer a mudança. Até agora, o processo de migração de faixa já beneficiou 623 estações de rádio AM de todo o país, que estão prontas para operar na faixa de FM.

Defesa Civil Nacional reconhece situação de

emergência em seis municípios

Três municípios baianos, dois mineiros e um mato-grossense tiveram situação de emergência reconhecida, nesta quinta-feira (11), pelo Ministério da Integração Nacional. Quatro cidades estão afetadas pela ocorrência de tempestades e enxurradas, duas delas – Itaquara e Ruy Barbosa – na Bahia. Chalé (MG) e Poconé (MT) foram atingidas por chuvas intensas. No outro extremo estão Canudos (BA) e Lontra (MG), em situação de emergência por conta da seca e estiagem, respectivamente. O reconhecimento federal tem vigência por 180 dias e permitirá que as prefeituras tenham acesso às ações do governo federal para socorro e assistência à população, restabelecimento de serviços essenciais e recuperação de áreas afetadas.

Conheça o programa que já colocou quase 370 mil

jovens no mercado de trabalho

A retomada da economia no ano passado começou a agitar o mercado de trabalho. Mais importante, ela passou a abrir oportunidades para aqueles que mais precisam de um empurrão quando entram nessa realidade: os jovens. Por meio do programa Aprendizagem Profissional, 369,6 mil aprendizes passaram a ter emprego até novembro do último ano. Desde 2005, já foram registradas a contratação de 3,2 milhões de jovens aprendizes de 14 a 24 anos ao longo dos anos. Diferente de processos de estágio, o programa prevê garantias trabalhistas para o jovem e, ao mesmo tempo em que insere o aprendiz no competitivo mercado de trabalho, a iniciativa também evita a precarização. Para participar, o jovem precisa estar matriculado em escola ou curso técnico.

