SHOPPING D RECEBE NESTE SÁBADO “SESSÃO AZUL” COM O FILME “VIVA – A VIDA É UMA FESTA”

Referência em compras e lazer na zona norte de São Paulo, o Shopping D recebe neste próximo sábado, dia 13, mais uma edição da “Sessão Azul”, programa de inclusão social que viabiliza a realização de sessões de cinema adaptadas para crianças com distúrbios sensoriais e suas famílias.

Desta vez, na tela estará o filme “Viva – A Vida é uma Festa”, que conta a história de um menino de 12 anos cujo sonho é ser um músico famoso, apesar da resistência de sua família. Em versão dublada, a exibição começa às 11 horas, com ingresso no valor de meia-entrada.

Durante toda a exibição do filme, a sala de cinema ficará com as luzes acesas, som mais baixo e a plateia terá total liberdade no ambiente para andar, dançar ou cantar. Outro diferencial é a não exibição de trailers comerciais. Profissionais habilitados acompanham e orientam as famílias, com o objetivo de auxiliar as crianças na adaptação ao ambiente do cinema e apoiar os pais sobre como administrar eventuais dificuldades.

O Shopping D está localizado na Avenida Cruzeiro do Sul, 1.100, próximo das estações Armênia e Portuguesa-Tietê do metrô. Mais informações pelo telefone (11) 4506-6000

