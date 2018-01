Giulliana Succine é stand-in de Ellen Rocche na nova Escolinha do Professor Raimundo

A atriz Giulliana Succine, que estreou na televisão em “A Vida Alheia”, minissérie da diretora Cininha de Paula, hoje, oito anos depois, volta a trabalhar sobre direção da mesma, porém fora das câmeras.

Giulliana está integrando o time de stand-ins da nova Escolinha do Professor Raimundo, adtação do clássico da tv brasileira que seguiu ao ar de 1955 a 2001.

A jovem é responsavél por bater o texto e ensaiar as marcações da personagem Capitu, vivida por Ellen Rocche no seriado. O trabalho dos stand-ins se torna indispensavél pelo motivo de que cada ator em cena não sabe a fala um do outro, o que permite manter a espontâniedade na hora da gravação.

“É incrível pensar que além da produção, da maquiagem, do cabelo e da direção .. ainda tem atores que fazem as marcações para câmera e cenário. E isso tudo para que seja o mais natural e incrível o resultado final do produto. Porque os stand-ins (nesse projeto) existem principalmente porque os atores originais só recebem o próprio texto, não recebem o texto dos outros personagens .. e isso faz com quem seja mais espontâneo ainda na hora do gravando.”

O programa vai ao ar os domingos na Rede Globo.

(Fotos: Divulgação)

Luca Rocha