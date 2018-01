Encontro regional discute resíduos sólidos em Andradina

Andradina/Secom/Prefeitura

Foto: – reuniao_ciensp – crédito: Secom/Prefeitura

Legenda: Governo de Andradina é sede de encontro que trouxe orientações técnicas de profissionais das três regiões da CETESB (Araçatuba, Jales e Dracena)

A prefeita Tamiko Inoue participou do encontro Regional de Resíduos Sólidos do Consórcio Intermunicipal do Extremo Noroeste do Estado de São Paulo (Ciensp) realizado, na manhã desta quinta-feira (11), na Câmara Municipal de Andradina.

A cidade sediou o evento que contou com a presença do presidente do Ciensp e prefeito de Murutinga do Sul, Gilson Pimentel, presidente da Amensp e prefeito de Sud Menucci, Júlio César Gomes, o presidente da Câmara, Raimundo Justino de Souza e do deputado estadual, Reinaldo Alguz.

“Somos sede de região de Governo e estamos trabalhando para que juntos possamos cumprir todas as exigências vigentes e assim garantir um futuro melhor para todos, acreditamos que a união faz a diferença em todas as instâncias”, disse Tamiko se referindo ao trabalho conjunto dos municípios nos Consórcios.

Participaram também o diretor estadual da CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) e representando o secretário Estadual de Meio Ambiente Maurício Brusadin, o assessor da Secretaria, Luigi Longo, entre outras autoridades.

O encontro trouxe orientações técnicas de profissionais das três regiões da CETESB (Araçatuba, Jales e Dracena) para esclarecimentos de dúvidas e auxilio na elaboração de projetos no que diz respeito às tratativas de Resíduos Sólidos norteando prefeitos e equipes de cada município.

Mecanismos de gestões diretamente pelo município ou conjuntamente através de consórcios, como é o caso do Ciensp, também esteve em pauta discutida com a Secretária de Meio Ambiente do Estado.

Também esteve presente o secretário de Administração, José Henrique Pastorelli e de Meio Ambiente, Claúdio Gotardo.

“Andradina continua cumprindo a lição de casa, servindo de exemplo para a região, por este motivo buscamos colaborar com a adequação de todos os municípios vizinhos, garantindo assim a preservação do meio ambiente e da vida para todos”, ressalta Gotardo.

