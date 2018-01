Governo de Andradina oferece incentivo aos empresários do Parque Industrial

Andradina/Secom/Prefeitura

Foto – zide – crédito: Secom/Prefeitura

Legenda: Tamiko emitiu decreto que cria a Zona de Interesse de Desenvolvimento Econômico (ZIDE)

Como forma de gerar crescimento socioeconômico a prefeita Tamiko Inoue institui através de decreto a Zona de Interesse de Desenvolvimento Econômico (ZIDE) na área onde está localizado o Parque Industrial de Andradina, no bairro Santa Cecília.

“Sabemos da importância para muitas famílias dos empregos que esta região oferece, e por isso optamos por dar este incentivo”, destacou a prefeita Tamiko durante visita à região das indústrias na tarde desta sexta-feira (12).

Segundo explica o secretário de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda, Hugo Zamboni, ficou definido o quadrilátero formado entre a Rodovia Euclides de Oliveira Figueiredo, Rodovia Marechal, Avenida Bandeirantes e linha férrea como área da ZIDE.

“Entre os incentivos está à redução do IPTU em 50%”, disse Zamboni ressaltando que a ação também foi um pedido dos empresários que atuam no local, já que a concessão que dava a isenção havia vencido.

A medida foi aprovada pelo Conselho Gestor do Prodesan (Programa de Desenvolvimento Econômico e Sustentável de Andradina), que possui uma legislação moderna buscando incentivos não só à grande, mas também à micro e pequena empresa para uma igualdade de crescimento.

O presidente do Prodesan, Maicon dos Santos Ramos da Silva, ressalta que ZIDE vai beneficiar apenas empresas que já estão em funcionamento. “Terrenos que estão sem uso não entraram no beneficio, o que deve impulsionar que os empresários invistam no local”.

