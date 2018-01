Ingresso Rápido implementa sistema biometria facial

Software da Acesso Digital proporcionará maior segurança aos clientes

São Paulo, Janeiro de 2018 – A Ingresso Rápido, maior marketplace de tickets e entretenimento ao vivo da América Latina, iniciou a implementação de um sistema de biometria facial nas transações realizadas pelo site e App. O sistema da Acesso Digital, empresa de tecnologia focada em soluções digitais que possui a maior base nacional de faces biométricas cadastradas, deverá aumentar a conversão de vendas e inibir fraudes, segundo os testes realizados no início de 2018.

A biometria facial evita fraudes por meio da validação das selfies que compõe o processo de compra de ingressos, confrontado as faces dos consumidores em uma base compartilhada entre os maiores varejistas do Brasil. Hoje, todo brasileiro que solicita um crédito ou compra um celular em algum dos clientes da Acesso Digital, gera um novo cadastro para essa base.

“A Ingresso Rápido busca constantemente formas de melhorar a experiência de compra dos clientes, prezando sempre pela segurança. Acreditamos que a biometria facial da Acesso Digital garantirá tranquilidade aos clientes na compra, além de impulsionar muitos outros projetos que estão por vir”, afirma o Gerente de Finanças e Pagamentos da Ingresso Rápido, Murilo Mascaro.

O uso da biometria facial no e-commerce para melhora da segurança e da experiência de compra já é realidade no mundo. O Alibaba, maior e-commerce da China, anunciou recentemente uma tecnologia que permite a compra através de uma selfie (vide vídeo). Já no Brasil, sabe-se que a compra pela internet cresce ano a ano. Segundo o levantamento Total Retail da PwC, apenas 3,4% dos consumidores brasileiros nunca compraram online.

Com o crescimento dos consumidores virtuais, cresce também a fraude e a recusa de clientes. Segundo dados do Mapa da Fraude, nos últimos anos os sites brasileiros contabilizaram entre 3% e 4,3% de fraude nas compras online, números que levam as empresas a investirem em tecnologias antifraude.

Essas tecnologias visam protegem as empresas, porém, no processo de evitar fraudes, muitos dos clientes considerados bons pagadores acabam sendo recusados. O Mapa da Fraude revela que 32% dos clientes que sofrem essa falsa recusa, não voltam a comprar no mesmo comerciante. Com isso, fica evidente que o desafio não está só em evitar a fraude, mas em permitir comprar quem não é uma fraude.

“Aumentar as vendas, evitar as fraudes e melhorar a experiência dos consumidores com tecnologia, são os objetivos da Acesso Digital nesse mercado. A empresa tem hoje a maior base privada de faces do país, compartilhando a solução de biometria facial com os maiores varejistas do mercado, fintechs, bancos, empresas de telecom e outros”, aponta o sócio da Acesso Digital e head do produto Acesso BIO, Marcelo Stuani Zanelatto.

Sobre a Acesso Digital

Fundada em 2007, a Acesso Digital é uma empresa de tecnologia focada em soluções digitais que desburocratizam as relações entre pessoas e empresas. Considerada uma das startups brasileiras que mais cresceram desde a sua fundação, a empresa é liderada pelos jovens empreendedores Diego Martins e Paulo Alencastro e tem como propósito tornar o Brasil mais digital e menos burocrático. Atualmente, todo brasileiro que solicita um crédito ou compra um celular em algum dos clientes da Acesso Digital, gera um novo cadastro na base biométrica da empresa, juntamente com os documentos pessoais (RG, CPF e comprovante de endereço). O grande sonho da Acesso Digital é que os brasileiros não precisem mais andar com documentos em papel, bastando apenas uma foto para se identificar. Para mais informações sobre a empresa, acesse o site: http://acesso.io/

Sobre a Ingresso Rápido

Com mais de 14 anos de atuação, a Ingresso Rápido é o maior marketplace de tickets e entretenimento ao vivo da América Latina e líder no setor de entretenimento ao vivo do Brasil. Com 4 escritórios distribuídos pelo país, conta com mais de 200 colaboradores que buscam o melhor em tecnologia, inovação, entre outros aspectos que viabilizam a realização de um grande espetáculo como venda de ingressos nos canais online, principalmente em aplicativo, software integrado na gestão de bilheteria e operação no dia do evento. Mensalmente estão disponíveis mais de mil eventos nas mais diversas categorias como Shows, Teatro, Exposições, Festas, Dança, Erudito, entre outros. http://www.ingressorapido.com.br

