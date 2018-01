Casa das Caldeiras inicia a programação do ano abrindo suas portas para visitas monitoradas

Nos dias 14 e 28 de janeiro, a Casa das Caldeiras abre suas portas para visitas monitoradas gratuitas. Os visitantes serão convidados para uma viagem na história e pelos belos espaços da Casa das Caldeiras, experimentando um pouco do clima criado por sua mágica arquitetura.

Prepare sua máquina fotográfica, seu celular, seu tablete ou simplesmente o seu olhar para conferir e registrar todos os detalhes de uma imponente construção fabril de 1920, localizada na Avenida Francisco Matarazzo que com seus tijolos e chaminés remete os visitantes à memória viva do período em que a cidade se transformou em metrópole.

Estamos falando da Casa das Caldeiras, que é hoje uma das grandes referências em arte e entretenimento na cidade de São Paulo, além da relação estabelecida com a população através de trabalhos de cunho social.

Um patrimônio histórico que se mantém repleto de vitalidade através da ocupação de artistas, produtores independentes, pesquisadores, educadores, projetos com famílias, eventos corporativos, sociais, entre outros. É assim que a Casa das Caldeiras, patrimônio histórico e cultural da cidade de São Paulo resiste em meio aos grandes empreendimentos imobiliários que tomaram conta da região e do seu entorno nos últimos anos. Mantendo o seu foco em valorizar os encontros verdadeiros e a construção de histórias bacanas que se relacionem com o patrimônio.

Nos dias 14 e 28 de janeiro, a Casa das Caldeiras receberá grupos de visitantes que poderão percorrer todos os seus belos espaços, entre eles o famoso túnel subterrâneo, além de conhecer toda a sua história, desde o surgimento, passando pelo restauro até os dias atuais com a efervescente ocupação. Para participar de um dos grupos da visita, que serão formados por até 30 pessoas, é necessário se inscrever com antecedência através do email: contato@casadascaldeiras.com.br

A história e as ocupações da Casa das Caldeiras

Desde o seu restauro (1998-1999) abriu suas portas para a cidade e após alguns anos, passou a ser reconhecida como palco de eventos culturais, sociais, privados e corporativos, valorizando os encontros, as relações sociais e a construção de novas histórias.

Desde então, se tornou um polo de cultura independente que é referência em São Paulo, com importantes programas – OBRAS EM CONSTRUÇÃO e TODODOMINGO ou TODODOMINGO MUSICAL EM SP, este último vem anualmente se consolidando como um dos projetos mais democráticos da cidade, possibilitando a produtores independentes, realizarem eventos e ocupar esse espaço de diferentes formas. Recentemente, o projeto TODODOMINGO foi contemplado pelo edital PROAC-ICMS da Secretaria da Cultura do Governo do Estado de São Paulo e conquistou o patrocínio da empresa TNT Energy Drink.

Entre os projetos que borbulham nesta antiga fábrica de caldeiras, estão os de cunho social, que buscam produzir novas perspectivas de atuação e de protagonismo sócio cultural para a cidade e o país.

Fomentando contextos de troca de conhecimentos, partilhando e abrindo espaço para encontros, a ACCC quer dar oportunidade para que outro território seja criado: o da afetividade.

Foi assim que o espaço foi aberto para receber famílias que participaram de oficinas e relataram suas experiências, engrossando o caldo do projeto “Manual da Família – A difícil arte de educar no Séc. XXI”. O projeto surgiu com a pesquisa e elaboração de um e-book com apoio da Fundação Itaú Social, e cresceu com conquista do Edital CONDECA 2015. Recentemente aconteceu a Mostra Especial do projeto Manual da Família, na Casa das Caldeiras, que foi transformada em um verdadeiro lar, com diversos ambientes, para receber o público de todas as idades e apresentar o resultado deste lindo trabalho. Cerca de 1500 pessoas puderam experimentar as práticas propostas no projeto e se inspirar para incluir práticas positivas em seu cotidiano.

Uma ótima oportunidade de passar um domingo diferente entrando em contato com a memória da cidade de São Paulo através de um de seus mais importantes patrimônios históricos.

Visitas monitoradas – Tour pela Casa das Caldeiras

Quando: Domingos – 14 e 28 de janeiro

Horários: 10h30, 12h00 e 14h00

O agendamento dos interessados deve ser feito com pelo menos 3 dias de antecedência das datas propostas e as turmas serão formadas por até 30 pessoas.

Agendamento por email: contato@casadascaldeiras.com.br

A monitoria é gratuita e ofertada pela Casa das Caldeiras.



Local: Casa das Caldeiras – Av. Francisco Matarazzo, 2000 – Barra Funda – São Paulo – SP

Informações – (11) 3873-6696 / www.facebook.com/casadascaldeiras ou casadascaldeiras.com.br/blog



