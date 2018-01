APAE DE SÃO PAULO apresenta exposição do projeto Lentes Inclusivas

Evento gratuito acontece de 17 a 23 de janeiro, na sede da Organização

O projeto Lentes Inclusivas, idealizado pela fotógrafa Laudiane Lira, tem como objetivo contar histórias de vida de crianças e jovens com deficiência por meio da fotografia, reforçando a importância da inclusão. “A iniciativa busca mostrar que as pessoas precisam enxergar o outro como igual, cada um com suas diferenças”, explica a fotógrafa.

Laudiane realizou ensaios de pessoas com Deficiência Intelectual na APAE DE SÃO PAULO, em 2017, e agora as fotografias serão expostas na sede da Organização (rua Loefgren, 2.109 – Vila Clementino) em 17, 18, 19, 22 e 23 de janeiro, das 8h às 17h. A entrada é gratuita.

Serviço

Exposição Lentes Inclusivas

Data: 17, 18, 19, 22 e 23 de janeiro

Horário: das 8h às 17h

Local: APAE DE SÃO PAULO (rua Loefgren, 2.109 – Vila Clementino)



Sobre a APAE DE SÃO PAULO

A APAE DE SÃO PAULO é uma Organização da Sociedade Civil, sem fins lucrativos, que há 56 anos, promove o diagnóstico, a prevenção e a inclusão da pessoa com Deficiência Intelectual, produzindo e difundindo conhecimento. Atua desde o nascimento ao processo de envelhecimento, propiciando o desenvolvimento de habilidades e potencialidades que favoreçam a escolaridade e o emprego apoiado, além de oferecer assessoria jurídica às famílias acerca dos direitos das pessoas com Deficiência Intelectual. Pioneiro no Teste do Pezinho no Brasil e credenciado pelo Ministério da Saúde como Serviço de Referência em Triagem Neonatal, o Laboratório APAE DE SÃO PAULO é o maior da América Latina em exames realizados. Por meio do Instituto APAE DE SÃO PAULO, a Organização gera e dissemina conhecimento científico sobre Deficiência Intelectual com pesquisas e cursos de formação. Para colaborar, os interessados podem ligar para: 11-5080-7000, acessar www.apaesp.org.br ou enviar e-mail para atendimento@apaesp.org.br.

Informações para imprensa

CDI Comunicação Corporativa

Lygia Conde (11) 3817-7971 – lygia@cdicom.com.br

Flávia Tavares (11) 3817-7914 – flavia@cdicom.com.br

Cláudia Santos (11) 3817-7925 – claudia@cdicom.com.br