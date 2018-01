60,2 milhões de brasileiros negativados – Curso gratuito e online ensina a quitar dívidas

No final de 2017, 60,2 milhões de brasileiros tinham restrição ao crédito (39,6% da população com mais de 18) segundo relatório do SPC Brasil e CNDL divulgado ontem (11). Para combater o problema, a DSOP Educação Financeira oferece o curso online e gratuito “Como quitar suas dívidas”.

O doutor em Educação Financeira e presidente da DSOP, Reinaldo Domingos, do canal Dinheiro à Vista, orienta para a resolução dos problemas em relação ao dinheiro. Domingos compara o endividamento a um imenso iceberg, que se forma silenciosamente e pouco a pouco vai tomando corpo.

“Muitas vezes, só notamos a situação quando ela já adquiriu uma dimensão assustadora, comprometendo o equilíbrio financeiro e a realização dos nossos sonhos. Para combater as dívidas e recuperar a sustentabilidade financeira é preciso fazer uma verdadeira mudança de hábitos e comportamentos, que passa por enxergar o dinheiro como meio, não como fim, e combater a causa da geração da dívida, não apenas seus efeitos”, orienta Domingos.

Para fazer o curso, acesse http://info.dsop.com.br/sair-das-dividas-gratuitamente e preencha as informações. Você receberá e-mail com link e cupom promocional. Acesse o link, clique no botão “Comprar” e insira o código do cupom. Em seguida, clique em “Aplicar cupom” e em “Continuar compra”. Faça breve cadastro na plataforma e tenha acesso ao curso, com 10 horas de carga horária, e exercícios.

Sobre a DSOP Educação Financeira

A DSOP Educação Financeira (www.dsop.com.br) é uma organização dedicada à disseminação da educação financeira no Brasil e no mundo, por meio da aplicação da Metodologia DSOP, criada pelo Doutor em Educação Financeira Reinaldo Domingos, do canal Dinheiro à Vista.

Dia após dia, a DSOP se firma como principal promotora de conhecimento sobre o tema no Brasil, destacando-se pelo amplo alcance de seus programas, que beneficiam estudantes, profissionais e famílias, contemplando todo o ciclo de vida.

Atualmente, dispõe de uma rede formada por centenas de educadores financeiros e dezenas de franquias de negócios em todo o Brasil e uma nos Estados Unidos (Orlando, Flórida), que compartilham da missão de disseminar a educação financeira, romper com o ciclo de pessoas com desequilíbrio financeiro e construir novas gerações e famílias sustentáveis financeiramente.

Jornalista: Rayane Santos – rayane.santos@dsop.com.br

(11) 3177-7800 ramal 1 | (11) 99-182-7477 (WhatsApp)

Jornalista: Paulo Fabrício Ucelli

imprensa@dsop.com.br | (11) 99-342-7909

Assessoria de Imprensa DSOP Educação Financeira