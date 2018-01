Unimed Andradina lança campanha “Eu Ajudo na Lata”

Os lacres das latinhas de alumínio arrecadados serão doados para o Hemocori

A Unimed Andradina lançou, na última segunda-feira, 08, a sua participação na campanha “Eu Ajudo na Lata”, uma iniciativa da Unimed do Brasil. Este é o terceiro ano que a cooperativa de Andradina participa da ação.

Em 2018 todos os lacres arrecadados serão doados ao Hemocori, o dinheiro com a venda será revertido em cadeiras de rodas e outros itens como bengalas, aparelhos auditivos e etc. “Tivemos uma boa aceitação dos nossos beneficiários, cooperados, colaboradores e da comunidade no geral. Esse ano vamos nos empenhar novamente para no mínimo batermos a quantidade arrecadada no ano passado”, concluiu o presidente da Unimed Andradina, Dr. Eduardo Herreros.

A campanha de 2017 arrecadou 185 quilos de lacres que foram repassados ao Instituto do Câncer de Andradina.

Como participar

Para participar da campanha “Eu Ajudo na Lata”, que acontecerá até o dia 28 de novembro, basta você juntar o maior número de lacres possível e entregar em um ponto de arrecadação mais próximo de você.

A campanha integra todas as unidades da Unimed com a finalidade de sensibilizar os colaboradores, cooperados, beneficiários e a comunidade por meio de uma ação de responsabilidade social.

Pontos de arrecadação

Sede da Unimed Andradina: (18) 3702-4000

Rua Cuiabá, 896 – Jardim Santo Antônio – Andradina/SP

Escritório Regional de Ilha Solteira: (18) 3742-5252

Av. Atlântica, 1659 – Ilha Shopping – Box 20 – Ilha Solteira/SP

Escritório Regional de Mirandópolis: (18) 3701-5402

Rua Senador Rodolfo Miranda, 1671 – Centro – Mirandópolis/SP

CAM de Pereira Barreto: (18) 3704-1175

Rua Francisca Senhorinha Carneiro, 1580 – Centro – Pereira Barreto/SP

CAM de Nova Independência: (18) 3744-1198

Rua Manoel Rodrigues dos Santos, 513 – Centro – Nova Independência/SP

Pronto Atendimento 24 horas Unimed: (18) 3723-4123

Av. Guanabara, 730 – Centro – Andradina/SP

Drogaria Unimed em Andradina: (18) 3723-7244

Rua J. A. De Carvalho, 1465 – Centro – Andradina/SP

Drogaria Unimed em Ilha Solteira: (18) 3742-5252

Av. Atlântica, 1659 – Ilha Shopping – Box 34 – Ilha solteira/SP

