Dados ABF sobre inovação e perfil das 50 marcas do País

A Associação Brasileira de Franchising lançou a 2ª Edição do estudo sobre as 50 Maiores Marcas de Franquias no Brasil por unidades. Além disso, em parceria com a Confederação Nacional de Serviços (CNS), anunciou os resultados da 1ª Pesquisa de Inovação nas Franquias Brasileiras. Entre os dados apurados, o levantamento revela que do total de empresas franqueadoras pesquisadas, 91,8% introduziram algum novo produto ou serviço entre 2014 e 2016 – seja na própria empresa, no mercado nacional (57,3%) ou mundial (11,1%) – e apenas 8,2% delas não o fizeram. Dentre as empresas que se mantiveram inovadoras, 37,4% realizaram mudanças significativas em seus modelos de negócios no Brasil e 6,9% delas no exterior.

