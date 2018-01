Homem esfaqueia vizinha após descobrir traição da mulher

Vítima foi quem informou o agressor do fato

14 JAN 2018 – Por Yarima Mecchi e Rafael Ribeiro – 08h:18 – Correio do Estado

Homem de 24 anos acabou preso em flagrante pela Polícia Militar na manhã deste domingo (14), no Jardim Samambaia, região leste de Campo Grande, após esfaquear uma vizinha, de 28. O motivo: foi ela quem lhe revelou que vinha sendo traído pela mulher, de 19 anos.

O caso aconteceu por volta das 5h30. De acordo com a PM, Marcelo Ferreira bebia com a vítima quando essa lhe contou que ele vinha sendo traído e que sua mulher tinha um caso.

Transtornado, Ferreira foi em sua casa, pegou uma faca e iniciou a caçada pelo amante da mulher. Como não o encontrou, decidiu se vingar atingindo quem lhe informou da história.

A mulher foi socorrida por uma ambulância à Santa Casa, com ferimentos na clavícula e nas mãos. Não há informações sobre seu estado de saúde.

“Eu perdi a cabeça. Não bato em mulher, mas perdi a cabeça”, disse Ferreira na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) da Vila Piratininga, região sul, onde o caso foi indiciado por tentativa de homicídio.

Pivô do crime, a mulher do homem disse que realmente o traía. O casal não sabe se ficará junto depois do ocorrido. Estão casados há sete anos e tem um filho de 3 anos.