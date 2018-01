Carnaval de Corumbá terá 50 atrações até o dia 17 de fevereiro

O lançamento oficial do calendário foi na última quinta-feira (11)

13 JAN 2018 – Por NATALIA YAHN – 18h:38 – Correio do Estado



O Carnaval de Corumbá, um dos mais tradicionais de Mato Grosso do Sul, teve início hoje na cidade localizada no coração do Pantanal, a 420 quilômetros de Campo. Grande. Com aproximadamente 50 atrações, a folia só tem previsão de acabar no dia 17 de fevereiro.

O lançamento oficial do calendário, com a programação da folia popular oficial, foi na quinta-feira (11), com a presença da governadora em exercício, Rose Modesto e do prefeito, Marcelo Iunes.

Neste mês, serão cinco dias de apresentações com Roda de Samba animadas por bandas locais, sempre no Porto Geral às 12h, que aconteceu hoje e com mais duas agendadas nos dias 20 e 27 de janeiro.

Já no dia 21, às 19h, na Ferradura do Porto Geral, será o Concurso da Corte de Momo. E no dia 28, também às 19h, no Porto Geral será o Concurso de Marchinhas. Além dos desfiles de escolas de samba e blocos carnavalescos, também está previso concurso de fantasias e bailes populares a partir do dia 3 de fevereiro.

No dia 4 de fevereiro, está programado o ensaio técnico das escolas de samba que já deve arrastar os foliões para a Avenida General Rondon. O evento coordenado pela Liga Independente das Escolas de Samba de Corumbá (Liesco), está programado para começar às 19h.

No domingo, 11 de fevereiro – às 19h – começa o desfile das escolas de samba filiadas à Liesco. Na segunda de Carnaval, tem a segunda noite de desfile das escolas de samba, além do baile popular. A apuração dos campeões será na quarta-feira, dia 14. Toda a festividade está prevista para encerrar no dia 17 de fevereiro, com Show Gospel, na Avenida General Rondon, a partir das 20h.