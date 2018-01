Duas adolescentes são apreendidas carregando maconha em mala

Elas disseram que ganhariam R$ 4 mil pelo transporte da droga

13 JAN 2018 – Por Izabela Jornada – 18h:20 – Correio do Estado

Policiais militares apreenderam duas adolescentes, uma de 15 anos e outra de 16 anos, no Terminal Rodoviário Renato Lemes Soares, em Dourados. Elas estavam com duas malas carregadas com maconha.

De acordo com o Dourados News, as duas estavam no interior de ônibus que saiu da região de Ponta Porã na tarde de sexta-feira (12) com destino a Campo Grande.

Durante rondas na rodoviária, policiais militares notaram as menores em atitude suspeita e decidiram fazer a abordagem.

Em uma das malas havia 15 quilos e na outra 17 quilos de maconha que, segundo as jovens, seriam entregues na Capital.

Pelo transporte, segundo relatado, cada uma receberia R$ 4 mil. As duas adolescentes foram ouvidas e liberadas horas depois do flagrante.