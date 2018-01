Christine Valença volta ao Rio com 78 Musical, de 19 a 28 de janeiro, no Teatro João Caetano

O espetáculo 78 Musical está de volta ao Rio, novamente subindo ao palco do Teatro João Caetano, entre os dias 19 e 28 de janeiro, sextas, sábado e domingos. A peça, que tem texto de David Massena, direção e produção de Bernardo Dugin, traz no elenco a atriz e cantora Christine Valença, fundadora do Grupo Novos Vórtices de Pesquisa em Artes Performativas e Tradição, que traz na veia artística o talento de sua mãe, a cantora Hanna. A peça 78 Musical se desenvolve em cima da trama de Sofia, que, atormentada por fantasmas do passado, volta a 1978 para visitar a história de amor de seus pais: uma bailarina que frequentava a discoteca Overdose e um hippie de Lumiar.

A atriz carioca é também bailarina, instrumentista, cantora, e artista da voz. Christine começou a participar recentemente, como colaboradora artística, produtora e atriz, do projeto sul-coreano de Min Jung Park, “Música Começa, Silêncio Aprofunda”, em residência por seis meses em São Paulo. Foi convidada também pelo Workcenter, de Jerzy Grotowski e Thomas Richards, a ter seu monólogo encenado na Europa como parte de Action Living Room e encenado no BIden Payne Theatre, junto com o Hemisphere Institute de Convergência de Desempenho (NYU) em Austin, Texas.

SERVIÇO

78 Musical – no TEATRO JOÃO CAETANO

19 a 28 de janeiro

Horários: Sexta e sábado às 19h30 e domingo às 18h.

Ingressos: R$40,00 (inteira) / R$20,00 (meia-entrada)

Praça Tiradentes, s/n – Centro, Rio de Janeiro

Telefone: (21) 2332-9257

Classificação: 14 anos

