Espetáculo Teatral “Tecendo Saudades” será reapresentado no próximo domingo (21)

O drama tem linguagem poética, com declamação de cordel e trilha sonora de Luis Gonzaga

O Departamento de Cultura da Prefeitura Municipal de Três Lagoas abre as portas do Galpão da NOB para a reapresentação da peça teatral “Tecendo Saudades”. Com classificação 10 anos, o evento acontece às 20hs no próximo domingo (21).

Com 40 minutos de duração, o espetáculo convida o público a viajar na simplicidade de um amor nordestino, um singelo tear com fortes cores da poética de cordel e texturas de Luis Gonzaga manuseadas pelo casal Joaquim e Ana. Desse tecido surgem sofrimento e tragédias que provam: quando há amor, nada é capaz de desfazê-lo.

Protagonizada pelos atores Erick Vitor e Déia Fernandes (, a peça é realizada e dirigida pelo Grupo Cia. Concordância Visceral, de Três Lagoas.