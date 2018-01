Olá Pessoas queridas,

Segue o resumo da semana com um vídeo em que alerto para que tenhamos cuidado com a necessidade da aprovação do outro para nossos projetos. Tudo tem a sua hora e muitas vezes no início de um projeto, essa necessidade de aprovação pode paralisar o objetivo.

Envio também um artigo novo que publiquei em meu blog em que falo sobre o poder da empatia e a importância de se ter um modelo de mundo amplo.

IMPORTANTE

Há muitos anos sou convencida da importância de determinados recursos para que possamos lidar com nossos desafios diários e sobretudo impulsionar nossos sonhos e objetivos.

Você vai dizer: “Claro Hilda, você trabalha com isso, o estranho seria o contrário”.

É verdade, contudo, todos conhecem o ditado: “Casa de ferreiro, espeto de pau”.

No entanto, definitivamente, esse ditado não serve em minha vida. Diariamente estudo, aplico e ensino ferramentas e recursos que geram transformação e impulsionam as pessoas em direção aos seus objetivos. E o fato é que também me beneficio dessas técnicas e conceitos.

Em casa, eu, meu marido e filho, com uma certa frequência, procuramos vivenciar na prática esses conhecimentos e recursos. É uma forma de lidarmos com nossos próprios desafios.

E a verdade é que muitas vezes nos perguntamos como seria nossas vidas sem esses recursos? E por isso ficamos gratos a eles!

Sempre gostei de estudar e nunca parei! Afinal, qual é o limite para desvendarmos as questões da mente humana?

Faz parte da minha última jornada de estudos o aprofundamento das técnicas e ferramentas da Mudança Generativa, criadas por Stephen Gilligan e Robert Dilts. E com toda propriedade posso afirmar se tratarem de técnicas, conceitos e ferramentas muito poderosas de altíssimo impacto no sentido das transformações e recursos que necessitamos para nossa evolução pessoal e profissional.

Dias 20 e 21 de janeiro farei o mais poderoso programa em grupo de transformação que já criei: “Mudança Essencial”. Hoje, (segunda-feira) farei às 20h uma palestra gratuita ao vivo em que falo desses recursos da Mudança Generativa juntamente com as técnicas que trabalho com êxito no consultório: Terapia da Linha do Tempo, Hipnose Ericksoniana, PNL e Coaching.

Abaixo segue o link de acesso a sala de aula. (Você poderá enviar uma pergunta também)

Se você está em um momento em que sente que poderia dar um passo extra, subir um nível em sua vida pessoal e profissional e está precisando de um impulso, vêm comigo nessa jornada.

Posso lhe afirmar, que pessoalmente, estou comprometida a lhe ajudar nessa jornada de transformação.

Segue também o link do programa dos DIAS 20 E 21, e as informações mais gerais, como investimento, tópicos e objetivos.

PROGRAMA MUDANÇA ESSENCIAL

PS- Para essa primeira turma, farei algo inédito. Criarei uma comunidade no facebook para os participantes e farei 06 encontros online após o evento presencial. Enviarei durante o período dos encontros online materiais e exercícios exclusivos para essa turma, tudo isso visando uma transformação real e um pleno êxito no objetivo traçado por cada um.

Desculpe se o texto foi longo, mas como disse, considero o e-mail mais importante que lhe enviei até hoje.

Lhe recomendo fortemente a se inscrever na palestra e se for o seu momento, a estar comigo pessoalmente

nos dias 20 e 21 de janeiro.

Um super Beijo,

Hilda Medeiros

