NOTA DE FALECIMENTO

É com pesar que a Assessoria comunica o falecimento do senhor Gilberto Bittencourt, pai do vereador André Bittencourt.

O senhor Gilberto faleceu na madrugada desta segunda, devido complicações na saúde, aos 65 anos. O velório será na Cardassi, às 8h30.

