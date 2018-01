Clientes do PayPal no mundo todo doaram mais de US$ 8,5 bilhões em 2017

Resultados do ano surpreenderam todas as previsões da companhia.

Doações de final de ano bateram US$ 1 bilhão de dólares.





Conhecida mundialmente como uma das mais importantes plataformas para doação de dinheiro para instituições assistenciais e ONGs, o PayPal acaba de fazer seu balanço anual – e o resultado foi muito festejado.

Durante todo o ano de 2017, os clientes PayPal em mais de 180 países doaram mais de US$ 8,5 bilhões por meio de suas contas. “O ano foi de muitos desafios para todo o mundo em muitos aspectos: desastres naturais sem precedentes, uma paisagem geopolítica dividida, atos de violência e, para muitos, grande incerteza econômica. Em tempos como esses, é fácil desanimar. No entanto, sempre há razão para manter a esperança. Há sempre um enorme sentido do que é o certo a fazer, mesmo que você tenha de procurar um pouco mais para vê-lo”, afirmou Dan Schulman, CEO do PayPal, ao divulgar os números.

Ele fez alusão, entre outros, ao terremoto que vitimou o México em setembro do ano passado e suscitou milhões de doações.

E no chamado período de Holidays, que vai de 27 de novembro a 31 de dezembro (e inclui as festas de fim de ano e a Giving Tuesday), mais de US$ 1 bilhão foi doado a instituições de caridade e sem fins lucrativos por meio da plataforma PayPal no mundo inteiro – outro recorde estabelecido no ano.

Sobre o PayPal

Impulsionado pela crença de que ter acesso a serviços financeiros cria oportunidades reais, o PayPal (Nasdaq: PYPL) está empenhado em democratizar os serviços financeiros e capacitar as pessoas e as empresas a aderirem e prosperarem na economia global. Nossa plataforma de pagamentos digitais aberta oferece aos usuários das 218 milhões de contas ativas do PayPal a tranquilidade de se conectar e trabalhar, de um modo novo e poderoso, seja online, em um dispositivo móvel, em um aplicativo ou pessoalmente. Por meio da combinação de inovação tecnológica e parcerias estratégicas, o PayPal cria melhores maneiras e oferece opções e flexibilidade para pagar ou receber pagamentos por produtos ou serviços. Disponível em mais de 200 mercados em todo o mundo, a plataforma do PayPal, que inclui os serviços de Braintree, Venmo e Xoom, permite aos compradores e vendedores receberem pagamentos em mais de 100 moedas, retirar fundos em 56 moedas e manter saldos em suas contas do PayPal em 25 moedas. Para obter mais informações sobre o PayPal, visite https://www.paypal.com/about . Para informações financeiras do PayPal, acesse https://investor.paypal-corp.com .

Conheça e acesse:

Blog PayPal em português: www.paypal.com/stories/br

paypal.comunique-se.com.br

MSLGROUP Andreoli – assessoria de imprensa do PayPal Brasil

Daniel Japiassu – djapiassu@paypal.com – Tel.: (11) 2899-9136

Mayra Martins

Gerente de Comunicação do PayPal Brasil

Tânia Magalhães