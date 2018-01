Três Lagoas-MS: Promoção “Natal #SempreJuntos” sorteia um carro e mais sete prêmios

Entre os prêmios, também foram sorteados uma moto, uma TV e uma bicicleta elétrica.

A Associação Comercial e Industrial (ACI/TL), juntamente com o Sindicato do Comércio Varejista e Sindicato dos Empregados no Comércio de Três Lagoas realizou o sorteio dos prêmios da Promoção “Natal #SempreJuntos”.

O evento, realizado na Praça Senador Ramez Tebet no último sábado (13), premiou oito clientes das lojas participantes, que preencheram seus cupons e depositaram nas urnas. A promoção contou com o apoio da Prefeitura Municipal e Câmara Municipal de Três Lagoas.

O sorteio dos prêmios foi acompanhado pelo vice-prefeito de Três Lagoas, Paulo Salomão e pela diretora de Turismo, ligada a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SEDECT) , Tatiana Giacheta. além de representantes das associações participantes.

Dentre os vencedores, o maior felizardo foi Rosemarcos Alves de Abreu que foi premiado com um automóvel 0km. Já a moto 0km, outro prêmio almejado pelos participantes, foi sorteada à senhora Valdelice Alves Pereira. Os participantes da promoção foram os clientes das lojas ligadas às associações.

CONFIRA A LISTA COM OS GANHADORES

Carro 0km

Ganhador: Rosemarcos Alves de Abreu

Vendedora: Marisa Beloti

TV

Ganhador: Roberto Silva Souza

Vendedora: Regiane Antenori

Moto

Ganhadora: Valdelice Alves Pereira

Vendedora: Carla

Bicicleta Elétrica

Ganhador: André Cunha

Vendedora: Ieda Caroline

Geladeira

Ganhador: Guerlin Gonzale Conceição

Vendedora: Mariza

Ar Condicionado

Ganhadora: Maria da Conceição Pires

Vendedora: Ana Cláudia

Máquina de Lavar

Ganhadora: Thainá Mendonça

Fogão

Ganhadora: Sonia Regina de S. Álvares

Vendedora: Kellen

Galeria de Imagens: Divulgação