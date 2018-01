Real Madrid pode usar CR7 como moeda de troca por Neymar

Presidente do Real é fã do jogador brasileiro, atual PSG

Fã de Neymar, o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, estaria disposto a tentar contratar o jogador brasileiro em breve, podendo até incluir o português Cristiano Ronaldo nas negociações, segundo informou a rádio espanhola “El Larguero”.

O camisa 10 do Paris Saint-Germain (PSG) é um desejo antigo do chefão da equipe espanhola, tanto que, durante o processo de saída de Neymar do Barcelona, Pérez demonstrou interesse em contar com o atleta brasileiro.

Ainda de acordo com a emissora de rádio, sabendo das dificuldades em tirar Neymar do PSG, uma das apostas do cartola para convencer a diretoria do clube francês a liberar o brasileiro seria envolver o craque Cristiano Ronaldo nas negociações como moeda de troca.

– CR7 de saída do Real Madrid: De acordo com o jornal espanhol “As”, Cristiano Ronaldo está insatisfeito no Real Madrid e já poderia estar planejando sua volta para o Manchester United.

Na mira do fisco espanhol pelas constantes acusações de sonegação de impostos e sem ter boas relações com o presidente do clube madrilenho, o jogador português pode estar próximo de deixar o Real Madrid.

O primeiro turno do Campeonato Espanhol mostrou a má fase de CR7. Com quatro gols marcados no torneio, Cristiano Ronaldo atingiu sua pior marca de gols desde que chegou ao Real Madrid.

Além do astro português, o clube “merengue” também não está vivendo uma boa fase na liga nacional. O Real Madrid ocupa a quarta posição no Campeonato Espanhol, a 19 pontos do líder Barcelona.