Paula Fernandes engata namoro com jornalista

Paula Fernandes deixou o time das solteiras! A cantora passou o réveillon acompanhada em Fernando de Noronha, onde se divertiu dançando Michael Jackson. A sertaneja teve a companhia de Claudio Mello, editor das revistas “Top Magazine” e “Top Destinos”, e de um grupo de amigos. Juntos há pouco tempo, a artista e o jornalista embarcaram, dias depois, para a Indonésia em uma viagem a dois e ainda não retornaram.

Casal está optando pela discrição no namoro

Segundo o colunista Leo Dias, do jornal “O Dia”, nesta segunda-feira (15), Paula e Claudio vêm mantendo o relacionamento com discrição. A assessoria de imprensa da cantora não retornou o contato do Purepeople até o fechamento desta matéria. A sertaneja estava solteira desde outubro, quando terminou seu namoro com o cantor lírico Thiago Arancam. Na época, Paula alegou problemas com a agenda, que só será retomada no mês que vem. Mas, ainda de acordou com o mesmo colunista, a ex-mulher do tenor foi a responsável pela separação.

Cantora será freira na novela ‘Deus Salve o Rei’

A intérprete de “Pássaro de Fogo” vai mostrar, novamente, o seu lado atriz em uma participação especial no capítulo 70 da atual trama das sete. Após atuar em “América”, “Cheias de Charme”, “Salve Jorge” e na temporada 2015 de “Malhação”, Paula vai viver uma freira em “Deus Salve o Rei”. “Sou bem noveleira quando posso! Inclusive é uma grande honra dar voz à tantas trilhas de novelas e filmes! Já foram mais de 16 novelas! Participar da superprodução ‘Deus Salve o Rei’ será mais uma experiência incrível! Acho que vou me divertir muito! Não vejo a hora!”, festejou a artista, ao site.