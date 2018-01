Resorts oferecem luxo e conforto à beira mar

Quem gosta de conforto e boas acomodações pode escolher entre os mais de 20 hotéis de luxo espalhados pelo país. Os resorts à beira mar são os mais procurados pelos casais e família.

O hotel Ponta dos Ganchos Resort, em Governador Celso Ramos (SC), por exemplo, tem acomodações de mais de 80m² sob o mar, caiaques e pranchas de stand up à disposição, além de uma vista espetacular da Ponta dos Ganchos. Na Praia do Forte (BA), o destaque é o Tivoli Ecoresort com oito piscinas, sendo uma delas de borda infinita, além de spa, espaço para ioga, academia de spinning e pilates.

Na Bahia, próximo a Salvador, a Costa do Sauipe, conta com cinco opções de hotéis, o Sauipe Class (mais austero e reservado) e o Premium (o mais luxuoso, com restaurantes e piscinas exclusivos), o Sauipe Park (o maior de todos, mais tranquilo e arborizado), o Sauipe Club (ideal para as famílias) e o Sauipe Fun (localizado junto à praia e ideal para quem gosta de agito).

Em Ilhabella (SP), o DPNY é considerado o melhor hotel de praia da América do Sul, com instalações luxuosas, spa, alta gastronomia, clube de praia, bosque particular e cenário ao pé da praia.

Há ainda boas opções de resort no nordeste, como o Vila Galé Eco Resort do Cabo, em Cabo de Santo Agostinho (PE), Kiaroa Eco-Luxury Resort, em Barra Grande (BA) e Summerville Beach Resort, em Porto de Galinhas (PE).

