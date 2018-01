Liberte-se e dirija você mesmo sua vida

*Milton Nonaka

Estamos em 2018. Se você quiser ser bem-sucedido ao longo deste ano, e nos próximos anos, assuma já o volante e oriente sua vida sem permitir que outros decidam o que deve ou não fazer, sem esperar que outros escolham o caminho que deve seguir. Pare e afaste-se do turbilhão de ideias e opiniões dos que, a cada minuto, ou a cada segundo, tentam influenciá-lo com suas mensagens inconsistentes, suas historinhas sem lógica, quando não com mentiras. Os dias passam e você fica navegando sem direção, se alimentando de informações inúteis.

Obviamente, é impossível desconectar-se e isolar-se – não é isso que você deve fazer, Mas é possível desenvolver habilidades para colocar sua vida nos trilhos, sem se pautar com mensagens lançadas ao vento e que, em geral, o afastam da verdade e do divino. Para começar, veja em que fontes de água pura você pode matar sua sede de informações, quais os melhores livros para ler, as pessoas certas para obter orientações, os portais de notícias mais comprometidos com a verdade. “É preciso ter muito cuidado com as ideias que você planta em sua mente, porque elas vão determinar o tom geral de sua vida”, ensina o mestre japonês Ryuho Okawa em seu livro Think BIG (Pense Grande). “As flores que brotam e os frutos que crescem dependem do tipo de sementes que plantamos.”

Os perigos de dispersão são uma contínua ameaça. Somente no Brasil, circulam diariamente pela web ou mídias sociais cerca de 12 milhões de informações falsas. Ao definir o que, em 2018, você pretende alcançar – para sua família, na escola, no trabalho, nos negócios, relacionamentos ou para sua saúde e outras tantas situações – defina uma estratégia e siga em frente, sem perder o rumo. Não deixe que nenhum dia acabe sem ter dado um passo adiante. Não deixe que pessoas estranhas roubem seu tempo. Use-o integralmente para construção de sua felicidade e das pessoas que o cercam ou para o crescimento de sua empresa e desenvolvimento do país.

Esse esforço o tornará mais centrado, aumentará sua produtividade no trabalho, melhorará seu desempenho nos estudos, dará mais credibilidade aos conselhos que dará à família e aos amigos e mais segurança em seus negócios. Na exata medida em que você assumir o volante, sua vida ganhará outra dimensão. Tenha coragem. Comece já. Pense Grande. “Os pensamentos têm poder. Seus pensamentos determinam sua vida. Mas seus pensamentos precisam ser mais do que meras intenções”, diz o mestre Okawa.

Outro risco da realidade que hoje nos cerca envolve os medos provocados nas pessoas pela sociedade hiperconectada. É a multiplicação dos problemas em família, são as nada fáceis relações entre pais e filhos, é o temor de perder o emprego, viajar de avião ou sofrer uma decepção amorosa. A acelerada evolução que acompanha as novas tecnologias, as mudanças constantes, a perda de referências diante do oceano de informações trazidas pelas mídias sociais deram nova dimensão aos medos. Nessa seara sem dono, todos opinam, mas ninguém oferece orientações e soluções seguras.

Estudo realizado em agosto deste ano pela agência FCB Brasil, em parceria com os institutos de pesquisa Quantas e Coletivo Tsuru, identificou que 78% dos brasileiros têm muito medo de fracassar, 54% têm medo do julgamento dos outros e 52% têm medo de falar o que pensam. O estudo foi realizado em todas as regiões do Brasil e constatou um aumento na incidência de medos relacionados à experiência social e consumo de informação em rede: medo de fracassar, de não ser bem-sucedido como pai ou mãe, de não ser feliz ou de mudar de carreira. Para 23% dos entrevistados, enfrentar algo novo é um medo constante. Trata-se de um cenário preocupante.

Cada um de nós precisa ter a determinação e a coragem de sair desse “pântano”, de assumir o controle e dar nova dimensão e significado à própria vida. Em as Leis da Invencibilidade, o mestre Okawa diz que precisamos ser perseverantes a fim de alcançar a vitória final, sem nos apegarmos às pequenas derrotas ou vitórias. São as nossas experiências neste mundo que nos levam a desenvolver uma força inabalável. “Quando nos vemos no meio de uma sequência de fracassos, o melhor a fazer é parar de lutar para obter o sucesso. Em períodos assim, nada vai funcionar bem, não importa o que você faça. O segredo é esperar que o momento fique a seu favor. (…) Mantenha a mente em paz e simplesmente viva cada dia, um por vez. Tenha como objetivo fazer o que for possível hoje, desenvolver sua força e esperar que a hora certa chegue”. Não deixe 2018 passar em branco. Mude seu modo de encarar a vida e acumule vitórias.

