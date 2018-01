UFSCar recebe inscrições para especialização em Terapia Ocupacional

Curso de pós-graduação apresenta método para atendimento integral dos pacientes

Até o dia 21 de fevereiro, a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está com inscrições abertas para curso de especialização no Método Terapia Ocupacional Dinâmica, o primeiro desenvolvido por especialistas da área no Brasil, baseado na observação e investigação da clínica durante 30 anos. O método visa o atendimento integral dos pacientes, melhorando sua participação no cotidiano e sua inserção social.

Segundo a professora Tais Marcolino, do Departamento de Terapia Ocupacional (DTO) da UFSCar e coordenadora da iniciativa, no País, há grande escassez de cursos de especialização específicos para os profissionais da Terapia Ocupacional. “A maioria é de caráter multiprofissional, abrangendo conhecimento teórico prático advindo de outras áreas do conhecimento”, explica a professora.

São 20 vagas disponíveis para a pós-graduação, que é ofertada na modalidade semipresencial. O curso, com a carga horária de 360 horas-aula, tem duração de 18 meses, com início em 23 de março de 2018 e término em outubro de 2019. Mais informações sobre a especialização, como cronograma, disciplinas, corpo docente e investimento, podem ser encontradas no site www.mtod1.faiufscar.com.

