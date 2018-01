Ministro Blairo Maggi divulga Balanço do Agronegócio

Brasília (15/01/2018) – O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Blairo Maggi, anuncia nesta terça-feira (16) o resultado da balança comercial do agronegócio de 2017. Na ocasião, também será lançada publicação sobre o intercâmbio comercial do setor com análise da relação com os dez principais mercados do Brasil no exterior.

Serviço:

Entrevista coletiva

Data: 16 de janeiro

Horário: 10h30

Local: Auditório Sem. Jonas Pinheiro – mezanino do edifício-sede do Mapa

