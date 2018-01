UFSCar oferece curso de especialização em Farmacologia Clínica

Interessados em ingressar na terceira turma da pós-graduação já podem se inscrever

UFSCar tem novo curso de especialização em Farmacologia Clínica (Imagem: FAI.UFSCar)

Estão abertas as inscrições para o III Curso de Especialização em Farmacologia Clínica e Abordagens não Farmacológicas na prática clínica, promovido pelo Departamento de Ciências Fisiológicas (DCF) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).

O curso terá início no dia 7 de abril e se estenderá até 28 de setembro de 2019, com uma grade de 370 horas. As aulas serão sempre quinzenais, aos sábados, das 7 às 12 horas e das 13 às 18h30 no DCF, localizado no Campus São Carlos da Universidade.

O curso tem 50 vagas e será ministrado por professores doutores e mestres da própria UFSCar e colaboradores de outras instituições, todos das áreas de Farmácia, Educação Física, Medicina, Fisioterapia, Enfermagem e Nutrição.

A especialização pretende, basicamente, atualizar profissionais dessas áreas com relação ao manejo e administração de medicamentos, além de apresentar estratégias não farmacológicas em tratamentos de saúde.

Informações mais detalhadas sobre grade curricular, corpo docente e investimento podem ser obtidas pelo site www.farmacologia2018.faiufscar.com, pelo e-mail farmaco.ufscar3@gmail.com ou pelo telefone (16) 3306-6748.

Ascom UFSCar